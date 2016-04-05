Bahçeli'den Obama'ya: Başka bir ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Türkiye'de basın özgürlüğü eleştirisi yapan ABD Başkanı Barack Obama'yla ilgili olarak, "Yabancı bir ülkenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim olursa olsun böyle bir eleştiriye sıcak ve normal bakamayız. Erdoğan çok çam devirmiş, gönül kırmıştır ama Türkiye'nin cumhurbaşkanına parmak sallanamayacağını da biliyoruz" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli'nin konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde nükleer güvenlik planı ikinci sıraya düşmüştür. Cumhurbaşkanına olan nezaketsiz yaklaşım dikkatten kaçmamıştır. Erdoğan ABD'de Türkiye'yi temsil etmiştir. Erdoğan'ın karşılanış şekli Türkiye'ye haksızlık ve saygısızlıktır. Anlaşılan ABD ile müttefiklik hukuku da bekleme odasındadır.

Erdoğan, Obama ile görüşmesi gerçekleşince adeta ABD'yi fethetmişcesine haberler yapılmıştır. Bu görüşmede neler konuşulduğu da bize aktarıldığı kadar bilinmektedir. Acaba bu kırmızı odada neler konuşuldu. Kırmızı odada Erdoğan'ın PYD'ye karşı yumuşadığı görüşü gerçek midir?

Erdoğan ABD'de buz gibi bir çehre ile karşılaşmıştır. Bu ziyaretteki asıl püf nokta Erdoğan ile Obama'nın söz düellosudur. Erdoğan basına yönelik tutumu konusunda eleştirilmiştir.

Yabancı bir ülkenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim olursa olsun böyle bir eleştiriye sıcak ve normal bakamayız. Erdoğan çok çam devirmiş, gönül kırmıştır ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na parmak sallanamayacağını da biliyoruz. Bizim bu duruşumuzdan ifade eden yuvaları yine ileri geri yorumlar yapacaktır. Biz Türk milliyetçisiyiz.