Bahçeli'den MHP'lilere 10 uyarı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin teşkilatlarına gönderdiği bir genelgeyle, parti yönetici ve mensuplarına birtakım uyarılarda bulundu.









Bahçeli, hükümetin sürdürmekte olduğu Kürt açılımından 'PKK açılımı' olarak bahsediyor ve 'mola verilen' sürecin, yakın bir gelecekte yeni tuzaklarla sürdürüleceği uyarısında bulunarak, partilileri uyanık olmaya çağırıyor.

“AKP hükümetlerinin çatışmacı ve ayırımcı anlayışı toplumda gerilim ve öfkeyi yükseltmiş" denilen açıklamada, küçük bir kıvılcımın büyük patlamalara neden olacağı bir toplumsal hassasiyet ortamının doğduğu öne sürülüyor.





"Patlamak üzere olan bir gerilim..."

Mesajda, Habur'dan giriş yapan grubun karşılanması sırasında yaşananlara halkın tepki verdiği hatırlatılıyor ve MHP'nin 'aylardır yaptığı uyarıların' toplumda kabul görülmeye başladığı savunuluyor.

Bir yandan, söz konusu kabul görmenin memnuniyetle karşılanmış olduğu belirtilirken öte yandan bir uyarıda da bulunuluyor: “Bu acı gerçeklerin neden olduğu kırılgan ve hassas toplumsal yapı her an patlamak üzere yoğun bir gerilim de biriktirmiştir."





"PKK açılımı"

Bahçeli, mesajında, Hükümetin yürütmekte olduğu Kürt açılımından, “PKK açılım" olarak bahsediyor. Son yaşananlar karşısında, toplumun tepkisinden dolayı hükümetin, açılımdan geri adım attığı kaydedilen mesajda, “yıkım niyetinden" henüz vazgeçilmediğinin de altı çiziliyor ve 'Türkiye'yi çözülmeye götüren aktörlerin', kısa bir moladan sonra 'yeni oyun ve tuzaklarla' tekrar ortaya çıkacakları ileri sürülüyor.

Bahçeli, süreç boyunca, MHP'ye yönelik tahrik arayışları başlatılacağına dair işaretler alındığını kaydediyor şu uyarıda bulunuyor:

“Yıllar içinde sabır ve özenle ulaştığımız teveccühün ve ilerlediğimiz iktidar yolunun, doğru zannedilen masum fakat yanlış adımlarla heba olmasına izin verilmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde milliyetçiler ve ülkücüler çıkartılmak istenen kavgaların tarafı olmamış, karanlık sokaklardan uzak durarak ülkemizi küresel senaryolardan korumuşlardır."

MHP lideri, sıraladığı ve aşağıda yer alan 10 maddeye, parti yönetici ve mensuplarının, 'dikkat ve riayet' etmelerini istiyor. İşte o 10 madde:

1. Toplumun her kesimini derinden etkileyeceği anlaşılan önümüzdeki süreçte AKP ve işbirlikçilerinin hazırladıkları muhtemel tuzaklara karşı uyanık olunacaktır.

2. Milliyetçi, hareket, ocak, ülkü, hilal gibi partimizin sembollerini çağrıştıran, istismar eden veya kullanan bizim dışımızdaki yabancı dernek, parti, kurum gibi oluşumlardan uzak durulacak, bu gruplarla bağımızın olmadığı kamuoyuna anlatılacaktır.

3. Dengeli ve sabırla oluşturulan güveni sarsmak ve siyasetimizi yalnızlaştırmak için yapılacak tahriklere dikkat edilecek, bu hassas ortamda gerilim, tartışma ve çatışmadan mutlaka kaçınılacaktır.

4. Partimize doğrudan nüfuz edemeyen odakların, eski ülkücü veya eski MHP'li sıfatı ile bilinen şahıslar üzerinden makale, toplantı, söyleşi gibi faaliyetlerle tabanımızı yönlendirme, duruşumuzu sorgulatma arayışlarına karşı uyanık olunacak, bunların gerçek yüzleri ve maksatları konusunda partililer uyarılacaktır.

5. Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecektir.

6. Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine riayet edilecektir.

7. Demokrasi dışı odakların siyasete müdahaleye davet eden çağrılarına dikkat edilecek, partililerimiz ve aziz milletimizin bu konuda bilgilenmesi sağlanacaktır.

8. Milletimizin gönlünde yükselen partimizi gözden düşürmeye, milliyetçilere yönelik korku ve kaygılar uyandırmaya dönük girişimler ve kışkırtmalara karşı partimizin vakur çizgisi korunacaktır.

9. Ortak fikir ve tutum oluşturmak için Genel Merkez açıklamaları ve Grup Toplantıları hassasiyetle takip ve analiz edilecek, politik ve ideolojik söylemlerin sınırı bu esaslar üzerinde çizilecektir.

10. Oluşacak gerilimler ile partililerimize yönelik faaliyetler sürekli kontrol edilecek ve değerlendirmeler vakit kaybetmeksizin Genel Merkeze ulaştırılacaktır.