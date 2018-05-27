Bahçeli'den MHP'den İyi Parti'ye geçenlere: Hatasını anlayan kardeşlerimle kucaklaşmaya hazırım

“Cumhur İttifakı, Millet Aklı” sloganıyla dün milletvekili aday tanıtım toplantısını gerçekleştiren MHP, seçim beyannamesini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmasında, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen partililere çağrıda bulundu. Bahçeli, "Pişmanlık yaşayan, samimi bir şekilde özeleştiri yapan, hatasını anlayan her kardeşimle, her ülküdaşımla kucaklaşmaya hazırım" dedi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bahçeli, Vay gafiller vay, İyi Parti de dahil alayı PKK’lı Demirtaş’ın, Mehmetçik katillerinin affını istiyor. Aklı bir vesileyle çelinmiş, duyguları istismar edilmiş, bir ara içimizdeyken yanılıp yenilip aramızdan çıkıp gitmiş kardeşlerimize eziyet ediyorlar. Hatta Başbuğ Türkeş Bey’in anılmasına, Bozkurt yapılmasına yasak koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şöyle devam etti:

Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, samimi bir şekilde özeleştiri yapan, hatasını anlayan her kardeşimle, her ülküdaşımla kucaklaşmaya hazırım.