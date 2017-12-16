Bahçeli'den Mesut Yılmaz ve ailesine taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında, vefattan duyduğu büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Bahçeli, Mehmet Yavuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyeerek, "Ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yılmaz, bu sabah (16 Aralık 2017) 09.00 sıralarında Beykoz Konakları'ndaki evinde, temizlik için gelen kadın çalışanı tarafından ölü bulundu. Haberi ABD'de alan Mesut Yılmaz'ın Türkiye'ye doğru yola çıktığı ve akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı belirtildi.

Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefat haberini saat 09.00'da aldıklarını bildirdi. Soylu, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürüyle temas kurduklarını, olay yerine intikallerini sağladıklarını ifade etti.

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Mesut Yılmaz'ın da Amerika'dan döndüğünü ve uçakta olduğunu belirten Soylu, "Olayla ilgili, arkadaşlarımızın olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor. Yılmaz ailesi ve özellikle Mesut Yılmaz'ı sevenlere başsağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin." dedi.

Bu arada, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile yerlerinden söz alan AKP, CHP, HDP ve MHP grup başkanvekilleri de başsağlığı dileklerini iletti.

Yavuz Yılmaz kimdir?

1979 doğumlu olan Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı Mesut Yılmaz'ın oğludur. Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgetown Üniversitesi'nde eğitim aldı. Yavuz Yılmaz bir dönem otel ve restoran işletmeciliği de yaptı. Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı.

Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştı.