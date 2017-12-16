İçişleri Bakanı Soylu, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberini doğruladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Yılmaz'ın saat 09.00 sıralarında ölüm haberinin kesinleştiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Emniyet Müdürünün olay yerine gittiğini, incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Mesut Yılmaz'ı aradığını, ABD'de bulunan Yılmaz'ın haberi alınca dönüşe geçtiğini ve şu anda uçakta olduğunu ifade eden Soylu, Mesut Yılmaz'ın kardeşleriyle görüşüp baş sağlığı dilediğini, yapılabileceklerle ilgili yanlarında bulunduğu mesajı verdiğini aktardı.