Bahçeli'den medyaya: Biraz kapıyı aralarlarsa...

Milletvekilliği aday adaylığı başvrularının başlamasıyla birlikte ilk başvuruyu yapan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama” dedi. Seçim çalışmaları için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Bahçeli, 'kapıyı aralamaları halinde geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek' istediklerini de sözlerine ekledi.

TIKLAYIN - MHP lideri Bahçeli milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı

MHP'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için bu sabah milletvekilliği aday adaylık başvuruları başladı. İlk başvuruyu Genel Başkan Bahçeli yaptı. Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını belirterek, "Biz de tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız, bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz şekliyle medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar biraz kapı aralarlarsa" ifadelerini kullandı.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir basın mensubunun, 'Nasıl bir süreç bizi bekliyor?' sorusuna 'Ülkemiz için gayet iyi olacak" dedi. Bahçeli daha sonra, gülümseyerek "Bir partinin sloganına benzedi ama. MHP bu seçimi çok önemsiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır" dedi. MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci 3 Mayıs'ta sona erecek.