T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP lideri Bahçeli milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı

26 Nisan 2018 13:09

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı.

İlk başvuruyu yapan Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını söyleyerek İyi Parti'ye atıfta bulundu. Bahçeli MHP bu seçimleri çok önemsiyor diyerek, "Hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaatiyle seçimlere de çok iyi hazırlıanıyoruz. İnşallah sonuçlar hayırlara vesile olacaktır" dedi. 

MHP'de, 24 Haziran'daki seçimde milletvekilliği aday adaylığı için başlayan başvurular, 3 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olanlar milletvekili olamıyor. Ancak Bahçeli, seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini, kendisinin aday olmayacağını açıkladığı için vekillik başvurusu yapabiliyor.

 

ETİKETLER

Bahçeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24