MHP lideri Bahçeli milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı.

İlk başvuruyu yapan Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını söyleyerek İyi Parti'ye atıfta bulundu. Bahçeli MHP bu seçimleri çok önemsiyor diyerek, "Hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaatiyle seçimlere de çok iyi hazırlıanıyoruz. İnşallah sonuçlar hayırlara vesile olacaktır" dedi.

MHP'de, 24 Haziran'daki seçimde milletvekilliği aday adaylığı için başlayan başvurular, 3 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olanlar milletvekili olamıyor. Ancak Bahçeli, seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini, kendisinin aday olmayacağını açıkladığı için vekillik başvurusu yapabiliyor.