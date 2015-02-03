Bahçeli'den Mahçupyan'a: Kuruluşunda katkısı olmayan işgal artıklarına asla Türkiye'yi yıktırmayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın "Cumhuriyet böyle devam etmez. İnşa sürecindeyiz" açıklamasını eleştirerek, "Bu ehli salip kadrosuna, işgal artıklarına diyorum; şunu bilsinler kuruluşunda katkısı olmayanlara asla Türkiye'yi yıktırmayız" dedi.

Mahçupyan'ın son dönemde Abdullah Öcalan için sarf ettiği övgü solu sözlere de tepki gösteren Bahçeli, "Başbakanın mahçup danışmanı Öcalan'ın tarihe geçecek bir isim olacağını ve PKK'nın yüksek pazarlık gücü olduğunu söylemektedir" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

“Mahçup danışman cumhuriyetin bu haliyle devam etme ihtimali yoktur demektedir. Kamçı yemiş gibi konuşmaya devam ederek PKK'nın yüksek pazarlık gücü olduğunu ve Öcalan'ın tarihe geçecek bir lider olduğunu söylemiştir. Bu Ehl-i Salip kadrosuna, işgal artıklarına diyorum: kuruluşunda payınız olmadığı Türkiye cumhuriyetini size yıktırmayız, böldürmeyiz. Hukuk mu kanun mu? Ben hukuk diyorum. Erdoğan tasalanma hukuk karşısında iki büklüm olacağın günler elbette gelecektir. Bu da çok uzak değildir. ‘Başkanlık sistemi olsaydı, Türkiye uçardı’ diyorsun. 12 yıl Türkiye'yi sürüm sürüm süründürdün. Dert etme faturası önüne koyulacaktır. Senin korkacağın günler yakındır. Türk milleti korkularını gömecek ve seni ve çevreni yakandan tutacaktır. MHP'nin nefesi hainlerin haram yiyenlerin cumhuriyeti yıkmak için kuyruğa girenlerin ensesindedir. "