-BAHÇELİ'DEN IRKÇI ELEŞTİRİSİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın başbakan biz ırkçı olsaydık, emin ol sen başbakan olamazdın, zehir saçamazdın, çamur atamazdın'' dedi. Partisince Sincan Lale Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, 12 Haziran seçimlerinin Türk milleti için ciddi tehdit, tuzak ve tehlikelerin olduğu bir ortamda yapılacağını savundu. Bahçeli, bir yanda ''Türk Milleti'ni bölmeye, vatanı taksim etmeye çalışan federasyon özlemcileri'' olacağını, diğer yanda ise milli birlikten, tek dilden, tek vatandan, tek milleten, tek devletten ve tek bayraktan asla taviz vermeyenler olacağını söyledi. Siyasi ikbal, menfaat ve koltuk hırsı için siyasete soyunanlar olacağını anlatan Bahçeli, ''Türk Milleti'nin varlığı ve devamlılığı için her türlü fedakarlığı seve seve yapmaya hazır olanlar Milliyetçi Harekettedir. Bunlardan dolayı Milliyetçi Hareket, tezgahların saldırıların ve oyunların hedefindedir. Başbakanın ve hükümetinin iftiraları bunun için bize yöneliktir. Tuzaklar, tahrikler ve çatışma ortamının oluşturulması AKP eliyle sürekli zinde tutulmaktadır. Sinsi planlarının altında, bizim kardeş kavgasının tarafı olmamamız yatmaktadır'' şeklinde konuştu. ''Başbakan Erdoğan iktidardan gideceğini anlayınca çıldırmış gibi sağa sola sataşmaya başlamıştır. Küfürler, hakaretler, ithamlar ağzından düşmemektedir. 12 Haziran sonrasının bölünmüş Türkiye'sinin oluşturabilmesi için Milliyetçi Hareketi zayıflatmayı hedeflemektedir'' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini, 'Eğer tekrar iktidara gelirlerse planladığı yeni anayasayla milleti etnik gruplara ayırmanın emelindedir. İleri demokrasi makyajıyla, boyanmış yeni anayasa ile Türkiye'yi bölme isteğindedir. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün dahi iktidarda kalmasının sosyal maliyeti çok fazla olacaktır. Başbakan Erdoğan'ın dinlenmesi ve hükümet yıllarının hesabını vermesi gerekmektedir'' diye sürdürdü. -''BAŞBAKAN DEMOKRASİNİN SABRINI ZORLUYOR'' Devlet Bahçeli, AK Partili seçmenlere de çağrıda bulunarak, kendi partilerine oy verebileceklerini, bunun onların en tabii hakları olduğunu söyledi. ''Türkiye'nin huzuru ve Türk Milleti'nin bekası için Başbakan Erdoğan'ı 12 Haziran'da kenara çekin. Kontrolsüz bir şekilde hareket etmesine artık izin vermeyin'' diyen Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti: ''Böyle giderse Türkiye'nin bir felakete sürükleneceğini mutlaka görün ve anlayın AKP'ye oy veren kardeşim; bu vebale ortak olma, bu yükün altına girme. Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçekten seviyorsan sandıkta nasihat et, biraz beklet ve kendisine çeki düzen vermesini sağla. Bu şahsın tahammülsüzlüğü her geçen gün artıyor. Herkesle kavga ediyor, herkese sataşıyor. Gittiği her yere cepheleşmeyi ve fitneyi götürüyor. Geçtiği yerlerde sokaklar savaş alanına dönüyor.'' Başbakan Erdoğan'ın, demokrasinin sabrını zorladığını, otorite heveslerini her ortamda açığa vurduğunu savunan Bahçeli, ''12 Haziran'da uyarılmazsa diktatör olma yolunda hızla ilerleyecektir. Türkiye'ye kendisi ile birlikte uçuruma götürecektir'' uyarısında bulundu. Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bütün gücüyle Türk Milliyetçilerine saldırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Irkçı kafatasçı olduğumuz iftirasını sürekli diline dolamıştır. Türk Milliyetçiliğine karşı olduğunu fütursuzca, hayasızca edepsizce dillendirmektedir. Sayın Başbakan biz ırkçı olsaydık, emin ol sen başbakan olamazdın. Zehir saçamazdın, çamur atamazdın. Çünkü sen olmazdın. Türk milleti, ırkı gözetseydi 8,5 yıldır iktidarda kalamazdın. Senaryolarınla Türk Milliyetçilerini ve vatanseverleri durduramazsın. Sen önce yan yana yürüdüğün bölücü çetelerle uğraş. Müzakere masalarında bıraktığın şerefinin derdine düş. Onlarla mücadele et. Onların yakasına yapış. Sakın yanılıp bizim üstümüzden hesap yapmaya devam etme, bozkurtları da etrafındaki çakallara benzetme. Haddini bil, hududunu çiz, sınırını aşma.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli ayaklarına bastığını öne süren Bahçeli, ''Sayın başbakan senden alacaklarımız fazlalaşıyor'' ifadelerini kullandı. ''Devletin gücünü kullanarak arkadaşlarımızı sindirmeye çalışma. MHP'nin şerefli mensuplarını pisliklerine, tertiplerine alet etmeyi düşünme'' diyen Bahçeli, şunları söyledi: ''İşitmişsinizdir; dava arkadaşlarımızın Diyarbakır mitinginde provokasyon yapacaklarıyla ilgili alçakça iddialar AKP menşeli olarak ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan Diyarbakır'a gideceğimizden dolayı rahatsızdır. Kendisinin çizdiği Sivas-Gavurdağı hattını bir kez daha yıkacağımızdan dolayı endişelidir. Bu hattı AKP'nin başına geçireceğimizden dolayı korku içindedir. Kardeşliği savunacağımızdan dolayı tedirgindir. Sayın Başbakan ne yaparsan yap, hangi oyunu oynarsan oyna, Allah'ın izniyle önümüzdeki Pazartesi Diyarbakırlı kardeşlerimle kucaklaşacağım. Senin foyanı bir de orada ortaya dökeceğim. Maskeni Diyarbakır'da indireceğim. Arkadaşlarıma yaptıklarının ve özgürlükleri kısıtlamanın hesabını mutlaka soracağım.''