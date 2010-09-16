-BAHÇELİ'DEN İL TEŞKİLATLARINA "MORAL" GENELGESİ ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Partimiz, kaynağı ve gücü ne olursa olsun, nereden ve kimden gelirse gelsin her melaneti, tertibi, saldırıyı yok etmeye hazırdır ve bu konuda büyük bir milli heyecana sahiptir'' dedi. Bahçeli il teşkilatlarına gönderdiği genelgede, referandum sonucuyla birlikte, MHP üzerinde kara propaganda yürütüldüğünü ileri sürerek, şunları kaydetti: ''Ülkücülerin bir bölümünün MHP'ye oy vermediği yönündeki iftiralara hiçbir dava arkadaşımın itibar etmeyeceğine ve bütün parti mensuplarımızın şer ittifakının tezgahını işlemez hale getireceğine AKP çok yakın bir zamanda şahit olacaktır. Milliyetçi Hareket; Türkiye'nin bugünkü sorunlarının aşılması, yılların biriktirdiği yolsuzluk, yoksulluk ve huzursuzluğun yok edilmesi için AKP iktidarıyla hesaplaşacağı günü sabırla beklemektedir. Bu vesileyle tüm teşkilat yöneticilerimiz ve mensuplarımız, inandığımız milli yolda ve ülkü davasında 'tam yol ileri' parolasıyla durmaksızın ilerleyeceklerdir.''