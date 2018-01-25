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Bahçeli'den İhsan Eliaçık'a: Kızılelmayı şirk gören münkirler varmış, bre Allah'tan korkmaz!

"Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz?"

25 Ocak 2018 15:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık'ın 'Kızılelma şirk koşmaktır' açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz?" dedi.

Bahçeli, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk. Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur. Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.

Merhum Ziya Gökalp bakınız ne diyordu: 'Zemini mefkûre, seması hayal; bir gün gelecek, fakat şimdilik masal' Kızılelma gideceğimiz, gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her yerdir. Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Malazgirt Marşı’nda, 'Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya' derken elbette İ’lay-ı Kelimetullah’ı haykırıyor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve hayallerinin önünü açıyordu. İçimizdeki YPG’lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma’nın onuruyla manen küle döneceklerdir. Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ya: 'Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli.' Devam ediyor: 'Barak Baba, Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada, bir mübarek vatan yaptık orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.' Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah’ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir”

 

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