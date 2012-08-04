Bahçeli'den iç savaşa karşı STK'lara ve partilere, AKP'ye destek çağırısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şemdinli'de belli bir alanı, PKK kendisi için egemenlik hakkını kullanabilecek bir alan olarak görmeye başlarsa sonraki aşama, bu alanın genişletilmesi sürecidir" dedi. İç savaş uyarısı yaparak STK'ları, siyasi partileri hükümete destek vermeye çağıran Bahçeli, "İktidar yanlış politika uyguladı falan... Memleket elden gittikten sonra iktidar olsa da olur, olmasa da olur" dedi.

Volkan yanardağ'ın Akşam gazetesindeki haberine göre; Bahçeli, Şemdinli'de yaşananları PKK'nın "Kurtarılmış topraklar projesi" olarak niteledi. Üniter yapı korunarak verilecek mücadelede, sivil toplumu ve tüm partileri hükümete destek vermeye çağırdı.

Bir grup gazeteciyle iftar yemeğinde bir araya gelen Bahçeli, şunları söyledi:

KUZEY SURİYE: Amaçları yaklaşık 600 km sınır teşkil edecek tarzda bir Kuzey Suriye Özerk Kürdistan bölgesi oluşturmak. Türkiye, Suriye'nin bölünmesi, bunun Türkiye'ye yansıması, tüm bunları bütünüyle ele alarak Suriye toprakları üzerinde bir güvenlik kuşağı oluşturmalı. Bu güvenlik kuşağının, muhtemelen kurabilecek olan dört parçalı Kürdistan'ın batı yönünü oluşturan Suriye topraklarındaki Kürt oluşumuna engel teşkil etmesi lazım.

ŞEMDİNLİ ÇAĞRISI: Şemdinli, Türkiye üzerinde oluşturulmak istenen özerk bölge, federal yapı veya tamamen bağımsızlık hedefiyle belirlenmiş olan coğrafyanın önemli bir ucudur. Yani yavaş yavaş halı yıkama, halı temizleme politikası gereği bir yerde kurtarılmış topraklar oluşturma faaliyetinin baştaki kuşağı. Eğer Şemdinli'de belli bir alanı, PKK kendisi için egemenlik hakkını kullanabilecek alan olarak görmeye başlarsa sonraki aşama, bu alanın genişletilmesi sürecidir. Bu da iç çatışmaya götürür. Türkiye, bu alanı kaybederse, sonucu Suriye ve Irak gibi olur.

İÇ SAVAŞ UYARISI: Oradaki bir avuç PKK'lıyı, bütün Kürtler olarak tanımlayıp olayı, iç savaşa doğru sürükleyecekler. Hükümetin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Burayı neye mal olursa olsun, mutlaka halletmesi lazım. Türkiye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğünü bozmayacak bir hedefle mücadele etmelidir. Bu mücadeleyi halkla paylaştığında da STK'lar, siyasi partiler hükümete gerekli desteği vermelidir. İktidar yanlış politika uyguladı falan... Memleket elden gittikten sonra iktidar olsa da olur, olmasa da olur. Bu arada Kandil operasyonu ihmal edilmemeli. Çünkü arka bahçesi orası.

BARZANİ TEPKİSİ: Sayın Dışişleri Bakanı, Barzani'nin ayağına giderek devletin ağırlığını sıfırlamak gibi bir hataya düşmüştür. Barzani'yi Türkiye'ye davet ederek gerekli talimatları vermek suretiyle hem Türkiye'nin yüklendiği misyonun devamını sağlamalı, hem de Türkiye'nin büyük devlet olma özelliğiyle ağırlığını koruması lazımdı. Irak'ın merkezi yönetimiyle de sıkıntı yaşanmazdı.

KERKÜK ZİYARETİ: Sayın Bakan'ın, Kerkük'ü ziyaret etmiş olması bizi ziyadesiyle memnun eder. Arkası getirilmeli. Rol çalma olarak görmüyorum. Biz normal prosedürü izliyoruz. Irak Büyükelçiliği'ne müracaat ederek vizemizi almaya çalışıyoruz. Vizeyi aldıktan sonra da oraya gideceğiz.



Yarışta ben de varım



- HATAY YORUMU: Dörtyol'daki emniyet mensuplarına yapılan davranış utanç vericidir. Bir milletvekili çocuğunun karşısında gece-gündüz halkın can ve mal emniyetini sağlayan insanları sıraya dizerek, içlerinden birini suçlu gibi arayışı kadar yanlışlık olmaz. AKP'nin yapacağı şey, milletvekilini oğluyla beraber emniyet mensuplarının karşısına çıkartıp özür diletmektir.

- DANIŞMAN: Danışmanlar şövalyelik yapıyorsa amaç nedir? Bu kavga neden seçime 2 yıl gibi uzun bir süre varken başladı? Türkiye'nin çok önemli sorunları var. İlki terör. Suriye sınırında yaşananlar ortada. Ayrıca ekonomik kriz öngörülüyor. Birden bire bu tartışma ortaya çıkıyor. Türkiye'nin krizleri, sorunları ve gündemi üzerine güllü bir şal örtülüyor. Tavsiyem, Cumhurbaşkanı ile Başbakan bir çok dostlarının huzurunda iftar yemeği yiyerek aradaki dostluğu perçinlesinler.

- KORAY AYDIN'IN ADAYLIĞI: Güç birliği davetine icabet ederek partiye katılmış olan kardeşlerimizin yönetimi paylaşma hakkı, katılım günü doğmuştur. Bu sebepten aday olmaları en tabii haklarıdır. Yeter ki MHP'ye yakışır bir üslup içinde bunu sürdürsünler. Kim aday olacaksa hepsine başarılar diliyorum. Ama yarışın içinde benim de olacağını kimse unutmasın diyorum.