Bahçeli'den hükümete teklif: Gelin üniversite sınavlarını tamamen kaldıralım

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Milli Eğitim'deki karmaşa acilen çözülmelidir, başka çaremiz yoktur" dedi. Bahçeli hükümete seslenerek, "Gelin üniversite sınavlarını tamamen kaldırılaım" dedi.

Beka mücadelesinde her zaman hükümetin yanında olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldıralım" teklifinde bulundu.

Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda eğitim ile ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

Yaşadığımız onca kriz ve açmaz aslında milli eğitim sistemindeki zafiyetlerden türemiştir. Sürekli politika değişikliklerine tevessül etmek yanlıştır.

LYS ve YGS kaldırılmıştır. Yeni sistemde evlatlarımız 2 ayrı oturuma katılacaktır. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olmuştur.

TEOG'un kaldırılmasından sonra da Yüksek Öğretime Giriş Sınavında da değişikliğe gidilmiştir. Getirilen sistemin ayrıntılarına girmeden şunu söylemek isterim ki tartışmalar malesef son bulmuş değil. Anne babalar kaygılıdır. Yeni sistemin oturması zaman alacaktır. Yüksek öğretime geçişte artan bir talep vardır. Halen çok sayıda evladımız üniversiteye giremememin stresini yaşamaktadır.

"Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım"

1 milyon kişi başına düşen üniversite sayısı Türkiye'de 2.2 iken, bu sayı ABD, Danimarka, Malezya, Polonya, İsviçre ve Norveç'te 10'u geçmiştir. Türkiye olarak hala makul bir yol bulmaya çalışan ülke olmamız oldukça düşündürücüdür. Üniversite mezunu evlatlarımızın yüzde 35'i işsizdir. Getirilen yeni sistemin birçok sakıncalı yönü ile yine fayda sağlamayacağına dair endişemiz vardır. Sınav sistemlerindeki değişikliklerle günü kurtarmak belki mümkündür ama yarınları kaybedeceğimiz neredeyse kesindir.

Geleceğimizi kurtarmanın tam vaktidir. Hükümete teklifimiz şudur. Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım.

Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız? Beka mücadelemizi vermekte omuz omuzayız. Zalimlere karşı aynı çizgideyiz. Haydi gelin, Türk gençliğinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını hepten kaldırma konusunda da el birliği, güç birliği yapalım.