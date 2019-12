-BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi, Başbakan Erdoğan ve Hükümetini bölücülük konusunda kararlı ve tavizsiz olmaya çağırmaktadır. Bu çerçevede, PKK açılımına son verildiğinin ve İmralı canisiyle görüşmelerin kesildiğinin ilanı da bir an önce yapılmalıdır'' dedi. Bahçeli, ''son gelişmelerle ilgili'' yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir kriz ve kaos ortamının ''stratejik düzeyde'' çok yüksek tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi olan milli ve üniter devlet ile milli dil, millet varlığı, milli kültürün ağır bir tahribatla yüz yüze olduğunu öne süren Bahçeli, ''Türk milletinin ve Türk devletinin milli varlığına ve bekasına yönelik riskler çoğalmış, telafisi çok zor olacak bir sınıra dayanmıştır. Bu kapsamda sürekli tırmanan bölücü terör hunhar saldırılarına devam etmekte, her gün gelen şehit haberleriyle milletimiz sarsılmaktadır'' ifadelerini kullandı. Son olarak Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle bir Mehmetçik'in şehit olduğunu, 4'ünün de yaralandığını belirten Bahçeli, bu vesileyle tüm şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini bildirdi. Terörün iğrenç ve kanlı yüzünün artık Türk milletinin sabrını taşırma noktasına kadar getirdiğini vurgulayan Bahçeli, eş zamanlı olarak iç çatışma ve kavga ortamını engelleyen emniyet supaplarının birer birer açılmaya başlamasıyla, nerede duracağı kestirilemeyen ayrışma ve dağılma sürecinin üst düzeyde ivme kazandığını ifade etti. Türkiye'nin değişik yörelerinde meydana gelen etnik gerginlikler ve tahriklerin çok kritik bir aşamaya gelindiğini gösterdiğini belirten Bahçeli, Hatay Dörtyol ve Bursa İnegöl'de provaları yapılan etnik temelli provokasyonların, İstanbul Zeytinburnu ve Eskişehir Mihalıççık'ta ortaya çıkan olaylarla vahim bir boyuta ulaştığına dikkati çekti. -''TÜRK DEVLETİNİ TARTIŞMAYA AÇMAYA DÖNÜK SİNSİ BİR FAALİYET...'' Bu gelişmeler karşısında toplumsal huzurun alabora olduğunu ve milletin endişeli bir bekleyişin içine savrulduğunu bildiren Bahçeli, açıklamasında ''Birlikte yaşamaya dönük sistemli ve planlı suikastların terör saldırılarına paralel gelişmesi ve bölücü mihrakların hayasızca kargaşa ortamını oluşturma çabaları vahim bir ülke tablosunun belirmesine yol açmıştır. Şayet bu olumsuzlukların önü alınamazsa, Türk Milletinin birlikte yaşama ülküsü ağır bir darbe alacak ve çok sancılı ve kanlı bir bölünme sürecinin başlaması maalesef kaçınılmaz olacaktır'' ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin çözülmesi ve temellerinden kopması demek olan bu durumun, kardeş kavgasına, husumetlerin kökleşmesine ve ihtilafların derinleşmesine hizmet edeceğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: ''Sürekli sorun çıkarmak ve toplumsal dokuyu aşındırmakla meşgul olan etnik bölücülük ve buna zemin hazırlayan AKP Hükümeti el birliği ederek Türk milletini karanlık bir ortama sürüklemektedir. Yıllardan beridir hükümet tarafından bölücü teröre karşı gösterilen müsamahakar tavır, tolerans ve hoşgörü şimdi geri tepmiş ve altından kalkılamayacak bir noktaya gelmiştir. Bu kapsamda, bölücü niyetlerin vergi vermemeyi bile dillendirmeleri, edepsizliğin, densizliğin ve kendini bilmezliğin seviyesini göstermesi bakımından son derece önemli olmuştur. Devletin egemenlik haklarını çiğnemeyi göze alarak, düzensizliğin, bozgunculuğun ve başkaldırmanın şifrelerini veren bu gelişmenin, önce Türk devletini tartışmaya açmak ve ardından da yıkmaya dönük sinsi bir faaliyet olduğu aşikardır. Vergi vermekten imtina edecek kadar gözü dönen ve cüretleşen bölücü emellerin, ülkemizin başlıca istikrarsızlık unsuru haline geldiği kuşku götürmez bir gerçektir. Bu kaygı verici ülke manzarası ortada dururken, yabancı ülkelerde demokratik özerkliğin fitilini tutuşturmak için gerekçe arayışı, model ve örnek bulma hezeyanları en başta AKP'nin ve ana muhalefet partisinin çarpık zihniyetini göstermesi bakımından dikkat çekici olmuştur. Bununla birlikte bulanık ve sorunlu bir zihniyete sahip olan ve milletimizce de niyetleri malum olan bazı sözde aydın ve gazetecilerin bu sürecin içinde yer alması var olan kuşkuları artırmıştır. İngiltere ile İrlanda ve İskoçya arasındaki sorunlu ilişkileri ve sonrasındaki gelişmeleri ülkemize emsal göstermeyi hesap eden bu sakat ve hastalıklı bakışın, terörün sözde çözümü konusunda Türkiye'yi, tarihi Şark Meselesi'nin hamisine daha da yaklaştırmaya odaklandığı anlaşılmaktadır.'' Bahçeli, birbirine hiç benzemeyen olaylar, aktörler, tarihsel şartlar, ülke konumları, sosyolojik ve psikolojik gerçekler varlığını korurken, dışarından çözüm ithalini akıllardan geçirmenin Türkiye'nin bölünmesi için mazeretler oluşturmak anlamına geleceğini kaydetti. Bölücü terörün azmasında ve kanlı saldırılarını gerçekleştirmesinde yabancı ülkelerin büyük bir payı ve itici rolü olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Bahçeli, ''Türkiye'nin bölünmesini ve topraklarında başka bir devletin kurulmasını bir asrı aşan süredir ajandasında taşıyan ülkelerden Türk milletinin öğreneceği ve alacağı bir şey yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, Başbakan Erdoğan ve Hükümetini bölücülük konusunda kararlı ve tavizsiz olmaya çağırmaktadır. Bu çerçevede, PKK açılımına son verildiğinin ve İmralı canisiyle görüşmelerin kesildiğinin ilanı da bir an önce yapılmalıdır'' görüşünü bildirdi. Türk milletinin AK Parti'ye verdiği desteğin sınırsız ve sonsuz olmadığını belirten Bahçeli, AK Parti Hükümetinin, ''Yanlışta ısrar etmesi ve milletin hissiyatlarına ve hassasiyetlerine aykırı tutumunu sürdürmesinin kendisi açısından iyi olmayacağını'' kaydetti.