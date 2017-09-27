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Politika

Bahçeli'den hükümete Barzani eleştirisi

“En az beş bin ülkücü gönüllü Kerkük mücadelesine katılmak üzere hazır bekliyor"

27 Eylül 2017 18:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, IKBY sınırları içinde kalan Kerkük'teki Türkmen varlığına atıfta bulunarak "Barzani ateşle oynamayı göze almışsa, yanmayı da göze almıştır. 5 bin gönüllü ülkücü bekliyor" ifadelerinı kullandı.

" Türkiye'nin askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik caydırıcılık vasıflarını kullanma ihtimal ve ilanının dikkate alınmaması bir diğer ağır sorundur. Devlet yönetiminden yapılan kafa karıştırıcı ve çelişkili açıklamalar Barzani'nin değirmenine adeta su taşımış, elini güçlendirmiş, manevra alanını genişletmiştir" diyen Bahçeli "Ekonomik yaptırımlardan askeri müdahale seçeneklerine kadar her ihtimalin masada olduğunun söylenmesi şu ana kadar somut bir mücadele şuuruna maalesef dönüşmemiştir" açıklaması yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"5 bin ülkücü gönüllü bekliyor"

"Can, mal ve vatan güvenliklerine destek vermek boynumuzun borcudur. Bu kapsamda “En az beş bin Ülkücü gönüllü” başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir. Kararımız kesin, duruşumuz net, sözümüz senettir. Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır.

Kerkük; haydut inlerinden çıkan, terör kovuğundan fırlayan, zalim ve hain yuvalarında beslenip silahlanan insan müsveddelerine bırakılmayacaktır.

Kerkük Türk kalacak, Türkmeneli huzura kavuşacaktır. Başka çıkar yol kalmamıştır. Tarihin uyanışıyla, coğrafyanın uyarısıyla, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımız doğrultusunda gerçek hayat alanımız olan Misak-ı Milli derin uykusundan kalkacak, zincirlerden kurtulacak, kadim emanet Türk milletine inşallah geçecektir."

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