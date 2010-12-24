-BAHÇELİ'DEN GÜL'E SİTEM ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Cumhurbaşkanının Bitlis ziyareti sırasında uğradığı Güroymak ilçesindeki kullandığı tabir herkesi cesaretlendirmiştir. Bu çok yanlış olmuştur. Bölünmenin alfabesi yazılmaktadır'' dedi. Devlet Bahçeli, partili kurmaylarıyla birlikte Siteler Merkez Camisinde Cuma namazı kıldı ve esnafı ziyaret etti. Burada bir gazetecinin ''Özerklik tartışmalarına ilişkin Başbakan'ın bu sessizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi: ''Bu, bir rol paylaşımının gereğidir. Konuyu Başbakan yakından takip ediyor ve bu senaryonun sonuca ulaşması için de dikkatli ve sabırlı hareket ettiği kanaatindeyim ama bu oyun bozulacaktır. Millet iradesi Haziran ayında muhtemelen yapılacak milletvekili genel seçimlerinde millet, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni nadasa alacak, bunun yerine istikrar, huzur, barış ve kardeşliği ikame edecek bir siyasi iktidarı ortaya çıkartacaktır.'' İki dil konusunun bazı şehirlerde gündeme gelmeye başladığının hatırlatılarak ''Sizce bu iki dil bölünmeye neden olabilir mi?'' sorusu üzerine Bahçeli, ''Temeli uzayan bir talihsizlik. Sayın Cumhurbaşkanının Bitlis ziyareti sırasında uğradığı Güroymak ilçesindeki kullandığı tabir herkesi cesaretlendirmiştir. Bu çok yanlış olmuştur. Bölünmenin alfabesi yazılmaktadır. Önemli bir ölçüde de mesafe kat ettiklerini zannediyorlar ama söylenenler gerçek hayata dönüşür mü? Bu, Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe mümkün değildir'' diye konuştu. Başka bir gazetecinin ''Yaptığınız yazılı açıklamada CHP'yi sessiz kalmakla eleştirmiştiniz. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?'' sorusuna karşılık Bahçeli, ''Aynı görüşümü muhafaza ediyorum. CHP, ana muhalefet partisi olarak bu gelişmeyi çok yakından takip edip gerekli direnişi, dik duruşu ortaya koymalıdır'' dedi. Bahçeli'nin namaz kıldığı Merkez Camisinde MHP Keçiören Kadın Kolları aşure dağıttı. Namazdan sonra vatandaşlarla tokalaşarak sohbet eden Bahçeli, Siteler esnafını da ziyaret ederek sorunlarını dinledi, hayırlı işler temennisinde bulundu. Bu arada Devlet Bahçeli'nin korumaları aracılığıyla bir simitçiye 100 TL verdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçen yıl Bitlis'in Güroymak ilçesine yaptığı ziyarette, ilçe halkına kürtçe adı ''Norşin''diyerek hitap etmişti.