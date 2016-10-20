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Politika

Bahçeli'den gece yarısı operasyonu; tek ilde 10 ilçe başkanı görevden alındı

Yeni ilçe başkanlarının bu hafta görevlerine başlamaları bekleniyor

20 Ekim 2016 13:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 ilçe başkanını gece yarısı verdiği talimatla görevden aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde görevden almalar sürüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, son olarak gece yarısı imzaladığı kararla Aydın'da 10 ilçe başkanını görevden alan Genel Başkan Devlet Bahçeli, teşkilatlarda değişime gitti.

Bahçeli'nin imzaladığı karara göre, Aydın'da Meral Akşener'i destekleyen 10 muhalif ilçe başkanı görevden alınarak teşkilatlara yeni isimler atandı. Yaklaşık 30 ilden büyük olan Nazilli’de Kürşat Engin Özcan’ın yerine Adnan Dönmez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alınan ilçe başkanlarının yerine şu isimler atandı:
Adnan Dönmez - Nazilli, Yüksel Güngördü - Buharkent, Fikret Onursal - Kuyucak, Tevfik Uskut - Bozdoğan, Tolga Burhaniye - Sultanhisar, Kamil Ak - Çine, Gökhan Kurt - Karacasu, İsmail Yorgalı - İncirliova, Turgay Ulutaş - Germencik, Veysel Öztürk ise Söke ilçe başkanı oldu.

Yeni atanan ilçe başkanlarının yetki belgelerini alarak, resmi olarak bu hafta görevlerine başlamaları bekleniyor.

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