Bahçeli'den Gazze tepkisi: İsrail döktüğü kanların hesabını damla damla verecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail askerlerinin, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto edenlere yönelik silahlı müdahalesi sırasında onlarca kişinin hayatını kaybetmesine “Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır” sözleriyle tepki gösterdi.

Bahçeli “Bugün gönüllerde Gazze, gözlerde Kudüs vardır. Mümin kalpler Filistin davası için atmaktadır. Nitekim bütün Müslümanlar kıyam, infial ve intifadadır. İsrail hem ilahi adaletin önünde, hem de insanlık vicdanı karşısında döktüğü kanların hesabını damla damla verecektir” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hz.Adem’den Hz.Muhammed’e nice peygamberlerin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin barındığı, melikler, sultanlar, komutanlar, alimler ve gönül insanlarının isimlerini toprağının her köşesine kazıdığı tarihsel mirasın medar-ı iftiharıdır Kudüs. Kudüs’ün kalbi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa’nın kalbi ise Muallak Kayasıdır. Altın kubbeli Kubbetü’s Sahra Kudüs’ün sembolüdür. Efendimizin Recep ayının 27. gecesi Cenab-ı Allah’ın lütfu üzerine yücelerin yücesi ilahi makamlara mucizevi yükselişinin ilk adım ve anısıdır Kudüs.

Kudüs; kutsallığın mekânı, kutlu hatıra ve haysiyetin manevi membaıdır. Kudüs’ü anlamak tarihi anlamaktır. Kudüs’ü tanımak inancımızın mehabet ve muhtevasını kavramaktır. Kudüs ilk kıblemizin iffet, irade ve istiklal sancağıdır. Kudüs zalimlerin tasallutu altında inim inlemekte, manen feryat etmektedir. Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve kuşatılmış, hüzne boğulmuş, için için yanmış Mescid-i Aksa’dır.

Mübarek Ramazan ayına kavuştuğumuz bugünlerde, Kudüs’te oynanan şirret oyun küfrün, küffarın ve katil heveslerin en vahşi komplosudur. İlk kıblemizin önüne Evanjelist-Kabalist-Siyonist-Emperyalist perde çekilmek istenmektedir. Zulüm kol gezmekte, katliam hüküm sürmektedir. Kudüs aynı zamanda dinlerin, kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların asırlarca iç içe, yan yana, huzur ve sükûnetle yaşadığı barış ve kardeşlik kentidir.

Kudüs’te Müslümanlara yönelik suikastlar eşzamanlı şekilde diğer dinlere ve gruplara da yapılmış sayılacaktır. Gazze’de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur. Ramazan ayına girerken Filistinli kardeşlerimize düzenlenmiş saldırılar bölgeyi, hatta dünyayı ateşe verecek risk ve ihtimaller taşımaktadır. Zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze’yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk’ın su katılmamış düşmanıdır.

Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze’dir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayında, mukaddesatımızın muhteşem bir diriliş ruhuyla kanatlanması, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmesi ve kucaklaşması başlıca niyazımdır.

Irak’ta yapılan seçimlerde, demokratik hak ve tercihleri gasp edilen Türkmenlerin seslerinin ve seslenişlerinin duyulması, sandık yolsuzluğu kanalıyla irade hırsızlığı yapmaya teşebbüs edenlerin foyasının ortaya çıkması da en samimi dileğimdir.

Unutmayalım ki, Kerkük Türk’tür, Türkmen’dir, suiistimal edilen seçimlerle bu gerçek değişmeyecek, değiştirilemeyecektir. Kaşgar, Karabağ, Keşmir, Kerkük, Kudüs, Kıbrıs, Kırım istikrar ve huzura kavuşmadan insanlık rahat nefes alamayacak, dünya güvenli olamayacaktır.

Aziz vatandaşlarımın, çok geniş bir coğrafyada hayat ve varlık mücadelesi veren soydaşlarımızın, tüm din kardeşlerimizin, kısaca Türk-İslam aleminin Mübarek Ramazan ayını buruk bir vicdanla, müteessir bir ruhla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İsrail vandallığını, ABD vicdansızlığını çok net, çok açık, çok kararlı şekilde kınıyorum. Gazze’de şehit düşen onlarca mazlumlara Allah’tan rahmet, binlerce yaralıya şifalar temenni ediyorum. Zalimin hesabı varsa Allah’ın da hesabı vardır. Nitekim Allah bes baki hevestir.

Bugün gönüllerde Gazze, gözlerde Kudüs vardır. Mümin kalpler Filistin davası için atmaktadır. Nitekim bütün Müslümanlar kıyam, infial ve intifadadır. İsrail hem ilahi adaletin önünde, hem de insanlık vicdanı karşısında döktüğü kanların hesabını damla damla verecektir.”