Bahçeli'den Erdoğan'a: Zorla attırılan 3 golün seni kurtaracağını sanma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın açılışında 12 numaralı forma ile 12'inci cumhurbaşkanlığına gönderme yaparak sporu siyasete alet etme. Zorla attırılan 3 golün seni kurtaracağını sanma" dedi.

Bahçeli, partisinin İstanbul İl teşkilatı tarafından Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Partililere seslenen Bahçeli, "İstanbul'un yeniden fethi lazım" dedi. "İstanbul'un kötü ellerde olması kader değildir" diyen Devlet Bahçeli, "İstanbul'u alınız. İstanbul'u baştan başa sarıp sarmalayınız. İnanıyorum ki 3 hilali İstanbul'un semasından dalgalandıracaksınız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Devlet Bahçeli, "Aday Erdoğan, Kısıklı'daki villanda para sayıyorsan biraz mola ver de bizi dinle. Hemen alo Fatihleri arayıp bizi engelleme. 'Kaç İsmail kaç' diyen yandaş hakimlerine fazla umut bağlama. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın açılışında 12 numaralı forma ile 12'inci cumhurbaşkanlığına gönderme yaparak sporu siyasete alet etme. Zorla attırılan 3 golün seni kurtaracağını sanma" dedi.

"Yeşil sahalardan sakın medet umma, Türk sporunu kirletme" diyen Bahçeli, "Kızarıp bozarıp sağa sola saldırma. Sakin ol, koltuğuna yaslan ve bize kulak ver. Sana tavsiye ediyorum fazla umutlanma. 10 Ağustos senin için sonun başlangıcı olacaktır. Erdoğan dönemi kapanacaktır. Erdoğan zulmü dönemi inşallah kapanacaktır.10 Ağustos bunun için ilk duraktır" diye konuştu.