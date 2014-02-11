Bahçeli'den Erdoğan'a: Ne kadar süre konuşacağımızı söyle sana bir güzellik yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin konuşmasını bütün diğer haber kanalları gibi canlı veren Haber Türk televizyonunun, MHP liderinin sözü “Alo Fatih” kısmına getirdiği anda yayını kesmesi dikkat çekti.

İnternete düşen ses kayıtlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan’a çağrı yaptı. Bahçeli, "Başbakan Erdoğan’a bir teklifim var. Gel bu işi çözelim. Şahsımın ne zaman ne kadar süreyle nasıl konuşması gerektiğini bildirirsen. Sana bir güzellik yapmaktan çekinmeyiz" dedi.



İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Van’da meydana gelen kazada şehit olan Mehmetlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başbakan ve hükümeti Kuzey Kıbrıs’ı tanınması için gerekli mücadeleyi gösterememiştir ve sağlıklı niyet etmemiştir. Annan planından sonra bir arpa boyu yol alınamayan görüşmelerin sürdürülmesi bize inandırıcı gelmemektedir. Eğitimde büyük sorunlar var. Siyasi dürtülere emellere öğrenciler kurban verilmektedir. Yarınları sabote etmiştir hükümet.

'Öğretmen çilesi bitmedi'

Başbakan Erdoğan’ın mizacı eğitim sürecini baştan aşağıya yakıp kavurmuştur. Öğrenciler sürekli değişen sistem arayışından bıkıp usanmıştır. Artan problemler gittikçe büyümektedir. Sonuç olarak ufuksuz, ruhsuz bir eğitim sisteminin çatısı örülmüştür. Atama bekleyen öğretmen çilesi bitmemiştir. Anlayamıyorum Başbakan Erdoğan her şeye herkese para buluyor da öğretmenlere gelince mi bulamıyor. Taktığı kol saati 700 bin lira olan bakanlar her şey layıktır ama öğretmenlerimiz değildir.

'Ne Tanzanya'da ne Uganda'da var'

Başbakan çocuklar masumdur, komplo kurbanıdır ama haklarını isteyen öğretmenler haddini aşmıştır. Sayın Başbakan böylesi vicdansızlık emin ol ki ne Tanzanya’da ne Uganda’da vardır. Türk vatandaşlarını açlığa mahkum etmiştir. Nasıl olsa Başbakan’ın işleri tıkırındadır. Para akmaktadır.

MHP’nin iktidarında açıkta kalan tek bir öğretmen kalmayacaktır. AKP iktidarı her alanda olduğu gibi eğitim sistemini de yalana dolana mahkum etmiştir. Dershaneler konusu gittikçe kuvvetlenmektedir. Başbakan sayısal çokluğuna güvenerek sindirmek için elinden geleni yapmaktadır. Dershanelerin kapatılması benimsemediğimiz bir husustur. Dershane konusunu silah gibi kullanan bu zihniyet unutmasın ki tuttuğu namlunun ters tepmesi direk kendini vuracaktır. Memuriyete yeni başlayanlar görülüyor ki hükümet yakınlıkları uzaklıklarıyla değerlendirileceklerdir.

AKP iktidarının elle tutulur hiçbir yanı kalmamıştır

AKP Öğretmenliği adı altında yeni bir kariyer grubu oluşturulacaktır. İnanıyorum ki TBMM’nin saygın üyeleri Başbakan’ın egolarına, siyasi yanlışlarına izin vermeyeceklerdir. Öğretmenlerimiz bugünleri unutmamalıdır. Başbakan’ın üzerine günü geldiğinde çizmelidirler

Siyaset her neviden ekonomik sorunların çözülmesini hedefleyen bir süreçtir.

Belirlediğimiz Türkiye’nin darlık, yokluk dönemlerinde siyasetin tıkandığıdır. Siyasal denge bir türlü istediğimiz seviyeye gelememiştir. Toplumsal kutuplaşmalarla yaşama ruhu tahrip edilmiştir. Bölücülük devlet eliyle resmileştirilmiştir. Siyaseti kavga arenasına çevirenler tarihin tekerrür etmesine neden olmuşlardır. Demokrasilerde mirastan yiyen, gerilimlerle zaman geçiren bir iktidarın yaşama şansı şimdiye kadar olmamıştır ve olmayacaktır. AKP iktidarının elle tutulur hiçbir yanı kalmamıştır. İfade hürriyetine sataşmakta, tercihleri sık boğaz etmektedir. Bugünkü hal fetret devrine bile rahmet okutur. Böylesi bir iktidar düşmanın başına bile gelmemiştir. Yalancı, yüzsüz, karanlık suratlı bir yığın adam AKP’nin etrafında toplanmış şeytanın kuryeliğine soyunmuştur.

Başbakan Erdoğan’a bir teklifim var

Başbakan Erdoğan bu sözlerimize uzandığı ilk telefonla Fatihlerine telefon yağdıracaktır. Erdoğan’ın paralı askerleri, medyadaki soytarıları 24 Alo Fatih hattı biz konuşurken sürekli açıktır bizi dinlemektedir. Aslan parçası Fatihleri tetikte beklemişlerdir. Şimdi de biz Fatihçiklere sesleniyoruz. MHP fırtına gibi geliyor, tehlike gibi geliyor. Bu nedenle yayınımızı derhal kesin ve sahibinize durumu takla ata ata bildirin.

Başbakan Erdoğan’a bir teklifim var. Gel bu işi çözelim. Şahsımın ne zaman ne kadar süreyle nasıl konuşması gerektiğini bildirirsen. Sana bir güzellik yapmaktan çekinmeyiz. Sayın başbakan yeter ki sıkma canını. Bu kadar çırpınma, dert etme. Bize bir alo demen kafidir. Özel hayatın mahkeme kararı olmaksızın dinlenmesi kesinlikle maruz görülemez

Bugün gündeme sızan tapelerin mahkeme kararına uygun yapıldığı ortadadır. Bundan Başbakan’ın sızlanmasına gerek yoktur. Bizzat Başbakan ‘ın mahremiyetine karşı olsaydı biz de karşı çıkardık. Başbakan’a o çok sevdiği sözlerle seslenmek istiyorum.

Başbakan o kayıtlar özel değil Genel genel genel ahlaksızlığın daniskasıdır.Bizim sesimizi kısmak için çırpınmıştır. Şu an kesinlikle odasında başı ellerinin arasında terör estiriyordur. Kemal Sunal’ın filmindeki gibi Mazlum karakterinin kopyalarını yana döne arıyordur

Nereye gitse gözü bizdedir. Fas’tan bile “ALO Fatih” hattını aramıştır. Medyanın göçeğine dönen şahıs ise yayınımızı kesmiştir.

Özgür, tarafsız olması gereken medya Başbakan’ın takibi altına alınmış, bastırılmıştır. Karşı gelenler işten çıkarılmıştır. Başbakan manşetlerde neyin verilip verilmeyeceğinin çakma kararcısı olmuştur. Anket simsarları Başbakan Erdoğan’ı mutlu etmek için bizden almış BDP’ye eklemiştir. “Buyrun efendim, tamam efendim, siz üzülmeyin efendim” diye iki fatihten bir insan sureti çıkmayacağına da anlamalıdır. Baltayı sert kayaya vurmuşlardır. Arkadan kurmalı Fatihler ekranları karartmış, bize ambargo koymuşlardır. Onurlu gazeteciler aralarındaki ayrık otlarını aralarından söküp atmalıdırlar.

İnternet düzenlelemesi

İnternetin mahkeme kararsız erişim sınırlaması yapılacaktır. Sanal medyaya kelepçe vuran bu anlayışın kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. İzlenilen yol hatalı ve kusurludur. Kişi hak ve hürriyetleri güvencede değilse demokrasiden bahsedilmez. Umuyoruz Cumhurbaşkanı Gül halka karşı sessiz kalmaz. Halkıma sesleniyorum: Yalan ve cehalatle savaşmak için yürekli olmaktan yan başka şansımız yoktur. Başbakan’ın aklından zoru yoksa milletimizin gururuyla daha fazla oynamasın.