Bahçeli'den, Erdoğan'a kutlama telefonu!

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli'den, Kuzey Irak'taki PKK noktalarına yönelik harekat nedeniyle Başbakan Erdoğan'a kutlama telefonu gitti.
Son dönemde artan terör eylemleri üzerine, MHP'nin çözüm önerilerinin başında Kuzey Irak'a yönelik kara harekatı yer alıyordu.
Hakkari'de dün verilen 24 şehidin ardından bugün başlatılan harekat nedeniyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başbakan Erdoğan'a telefon gitti.
Bahçeli, 5 bölgeye yönelik hava destekli başlatılan harekat nedeniyle Başbakan Erdoğan'ı kutladı.
MHP lideri Bahçeli, şehit haberlerinin yaptığı dünkü açıklamasında da, OHAL'in geri gelmesini istemişti.