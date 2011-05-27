-BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A KASET ÇAĞRISI KIZILCAHAMAM (A.A) - 27.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'deki kaset iddialarıyla ilgili olarak, ''Sayın Başbakan da meydanlarda konuşacağı yerde Başbakanlık sorumluluğunu taşıyarak olayın üzerine gitmesinde yarar var'' dedi. Bahçeli, Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Bahçeli, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin İstanbul'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti: ''Çok üzücü bir terör eylemi olarak görülmesi lazım. Allah'a şükür can kaybı yok. Ancak çok büyük yaralanan vatandaşlarımız var. Son günlerde gelişen olayları dikkate aldığımızda seçim gününe kadar her türlü terör eylemiyle ülkeyi karşı karşıya bırakmak isteyenler olabilir. Siyasi iktidar konuyu çok ciddi ele almalı ve gerekli tedbirleri geliştirmeli ama bütün bunların temeli, sağlıklı bir istihbarat bilgiye dayalı olmalı. Olaydan sonra lüzumsuz konuşmalardan bu millet usanmıştır, bıkmıştır. Söylenecek çok söz yoktur. Terörle mücadeleyi çok kararlı, azimli bir şekilde yürütmek gerekmektedir.'' Bir gazetecinin ''kaset olaylarının seçim gününe kadar devam edeceği'' yönünde iddiaların bulunmasını hatırlatmasına da Bahçeli, ''Bizde böyle bir bilgi yok. Konu savcılığa intikal etmiştir. Savcılık çalışma yürütüyor. Sayın Başbakan da meydanlarda konuşacağı yerde Başbakanlık sorumluluğunu taşıyarak olayın üzerine gitmesinde yarar var. Kimin elinde ne bilgi varsa kamuoyuna açıklamalılar. Siz medya olarak da onlara yardımcı olun isterseniz'' değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, bir gazetecinin parti avukatının dün Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partilerin seçim meydanlarında MHP'de yaşanan kaset olaylarının konuşulmaması yönünde bir talepte bulunduğunu anımsatması üzerine, ''İktidar sorumluluğunu taşıyanlar, sorumluluğu yerine getirmek yerine meydanlara taşıyarak konunun istismarını yapmamaları için bu bir 'demokratik uyarıdır'' dedi.