Bahçeli'den Erdoğan'a: Evinin önünde 'Andımız'ı okutmazsam namerdim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Öğrenci Andı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ’TC’ ifadelerinin AKP hükümetince kaldırıldığını hatırlatarak, Başbakan Tayyip Erdoğan’dan hesap soracağını söyledi.

Bahçeli, Başbakan Erdoğan’a, "Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP’ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız’ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim" diye seslendi.

Seçim çalışmaları için Manisa’ya giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partililer tarafından Soma İlçesi girişinde karşılandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İlker Kılıçaslan, Nermin Uçtu ve Şevket Yılmaz’ın haberine göre, Soma Balıkesir Yöreleri Ertuğrul Gazi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne geçen Bahçeli, buradaki Kırgız çadırını ziyaret etti. Ziyareti ardından mehteran takımı eşliğinde ilçe meydanına yürüyen Bahçeli, burada seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi. 30 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Bahçeli, partisinin Soma Belediye Başkan Adayı Salih Oğuz Belgül ve tekrar aday gösterilen, Manisa Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün için destek istedi. Herkese oyunu kullanması için çağrıda bulanan Bahçeli, sandık görevlilerini de oylara sahip çıkmaları için uyardı. Küçük bir hatanın seçim kaybettireceğini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bir gün geliyor. O gün bir ihmalkarlık yapıyoruz. 5 yıllık hizmeti silip atıyor, emeği sıfırlıyoruz. Bir görev ihmali ile MHP’ye ve Türkiye’ye zarar veriyoruz. Sandık görevliliği çok önemlidir. Bir oyla kaybeder bir oyla kazanırsınız. Sandıktaki oy hırsızlarına müsaade edilmemelidir."

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Bahçeli, önemli bir dönemde görevlerin yerine getirilmesi halinde siyasi yaşamı yeniden şekillendirme fırsatının doğabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"11 yıldan bu yana bu ülkeyi yönetenin, milli iradenin kendilerine verdiği desteği yanlış yorumlamak suretiyle, bu desteği kendisinin karizmatik özelliği ile ilişkilendirmesi bir başka gaflet olmuştur. İstediği yasayı çıkartıp, değiştirebilir. Böyle bir fırsatla belli bir döneme iktidar sarhoşluğu ile gülücükler dağıtıldı. İktidarın tadına vardıktan sonra anlayışı, yasa, davranışları değişti. Türkiye’yi yaşanamaz bir ülke haline getirdi."

‘Okutmazsam namerdim’

Öğrenci Andı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ’TC’ ifadelerinin AKP hükümeti tarafından kaldırıldığını anlatan Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan’dan hesap soracağını söyledi. Bahçeli, Başbakan Erdoğan’a, "Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP’ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız’ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim" diye seslendi.

AKP hükümetinin devleti küçülttüğünü de belirten Bahçeli, 17 Aralık operasyonuna değindi. AKP döneminde adaletsizliğin hüküm sürdüğünü söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ama cenabı Allah, bir işaret koydu. 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Bu operasyonu hafife alamayız. Unutturamayız. Türkiye’nin geleceği açısından önemlidir. Yolsuzluk ve rüşvet bir devleti toplumu çökertir. İster demokrasiyle, ister darbeyle gelsin. İster diktatör olsun, görevinde kalmasını mümkün kılmaz. Onun gözünü maddi unsurlar bürümüş. Devleti yürütürken, maddi unsurlarla devleti soyup soğana çeviriyor."

‘Uzayda mı yaşıyorsun hakim bey’

Yolsuzluk iddiası ile 17 Aralık’ta başlatılan operasyon ardından 74’üncü günde tutukluların salıverilmesini eleştiren Bahçeli, yargının siyasallaştığını ve yargıya güvenin kalmadığını söyledi. "Yargı AKP’leşti" diyen Bahçeli, cezaevindeki askerler ve komutanları hatırlatarak hükümeti eleştirdi. Cezaevindeki eski bakan çocuklarının ve işadamı Reza Zarrab’ın serbest bırakılmasından hakimi sorumlu tutan Bahçeli, şöyle dedi:

"Türkiye’yi soyup, soğana çeviren bir İranlı uşak tahliye ediliyor. Bir sebebi olsa gerek. Demek ki bu İranlı uşak yolsuzluğu kiminle yaptığını iyice görmüş ajandasına not etmiş. Başbakanla değerli evladı arasındaki konuşmalara bakarsanız, bu şahıs birçok şeyi biliyor. ’Beni kurtarmazsanız, konuşur alayınızı yakarım’ diyor bu adam. Nasıl yakıyor? Savcıyı değiştiriyor. İddianameleri bir hoş ediyor. ’Yeterli delil yoktur’ diye, salıyorlar. Televizyonlarda ayakkabı kutularını, kasaları, konuşmalarını ne geliştiğini görmediniz mi? Sen uzayda mı yaşıyorsun hakim bey? Yolsuzlukla ve rüşvetin bir sorumlusu da sensin hakim bey unutma. Bu şekilde devam edilemez."

Türkiye’de yoksulluğun sorun olduğunu ifade eden Bahçeli, Başbakan Erdoğan’a, "Kendine karşı darbe yapılacağını söylüyorsun, konuşmalara montaj diyorsun. Herkesi hain ilan ediyorsun, kimilerine ’Haşhaşi’ diyorsun. Sen kimin inine gireceğini bırak yoksulluğun inine gir" diye seslendi.

‘Çankaya yokuşunu çıkamazsın’

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için aday olma ihtimaline de değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Abbas yolcu. Yüzde 51 ile geldin, 51 ile gideceksin. Ne kadar ’Montaj’, ’Komplo’ derse inanacak mıyız? Bu montajı nerede yapıyor? Seçim meydanlarında taşımalarla, montaj dublajla konuşmalar yapıyor. Sen artık Çankaya yokuşunu çıkamazsın. Dizinin bağı kalmadı. Yolun yarısında nefesin tükenir. Cumhurbaşkanlığı senin için hayal, rüyadır. Yolsuzluk ve rüşvetin üzerine git. Eğer evlatlarına kadar dayanıyorsa milletten özür dile, evlatlarının elinden tut en yakın karakola git ondan sonra yargının önüne çık. Yapamazsan bir gün gelecek Milliyetçi Hareket 7 göbeğinden hesap soracak."

Soma’daki konuşmasının ardından Kırkağaç’a geçen Bahçeli, burada da Leydi Düğün Salonu’nda halka seslendi. Soma’daki konuşmalarını burada da yineleyen Bahçeli, halkın yolsuzluk olaylarında büyük rahatsızlık duyduğunu, bu seçimlerin fırsat olduğunu ifade ederken, "Yüzde 51 ile geldiler, yüzde 51 ile gidecekler. Vurun tokadı gitsin AKP’ye" dedi. Sloganlar eşliğinde ilçeden ayrılan Bahçeli, Akhisar’a geçti.

Akhisar’da MHP adayı için oy istedi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kırkağaç'ın ardından kurmaylarıyla geçtiği Akhisar'da Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde, seçim otobüsünden indi. Mehteran ekibi eşliğinde mitingin yapılacağı Vali Muzaffer Ecemiş Sevgi Yolu'na kadar yürüyen Bahçeli, halkı selamladı. 15 Dakika kadar partisini ilçe seçim bürosunda dinlenen MHP lideri Bahçeli, daha sonra sloganlar ve alkışlar eşliğinde halka seslenmek için seçim otobüsüne çıktı.

Diğer ilçelerde olduğu gibi burada da 30 Mart'taki seçimlerin önemine değinen Bahçeli, "Seçimler 1394 seçim çevresinde gerçekleştiriliyor. Bu çevrenin 30'u büyükşehir, 51'i il belediyesi, diğerleri ise ilçe ve belde belediyeleridir. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka ilçe ilçe dolaşan bir siyasi parti gözükmüyor. Bahsettiğimiz 30 büyükşehirden bir tanesi de Manisa'dır. Manisa'nın nüfus itibari ile gelişme seviyesi itibari ile toplumsal ihtiyaçların aşırı derecede belirmesi sebebiyle ve geleceğin de önemli bir yıldız şehri olacağını dikkate aldığımız vakit, Büyükşehir Belediyesi'ne kavuşmak onun en büyük tabii hakkı ve Manisa'nın dinamizmine de karşılık verecek bir kurumsal yapıdadır. Bunun yanında Akhisar'da devamlı gelişiyor, dinamizm içerisinde bulunuyor, toplumsal ihtiyaçlarının arttığı bir ilçe olarak dikkat çekiyor" dedi. Partisinin Akhisar Belediye Başkan adayının Mansur Onay olduğunu belirten Bahçeli, destek istedi.

AKP seçmenine seslendi

AKP'li seçmenlere de seslenen Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş arkadaşlarım, sizi kırmak istemiyorum, sizi incitmek istemiyorum. Tercihiniz AKP ise, hala memnunsanız yolunuz açık olsun, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyün bu yolda. Ama öyle değilse, bu yollar kirlenmişse, bu yollar karalanmışsa, bu yollarda güven ve huzur kalmamışsa, birlikte yürümek için bir mecburiyetinin olmadığını da görmen lazım. Çünkü bu iktidarı siz oluşturdunuz, demokratik bir tercihinizdir, demokratik bir hakkınızdır. Bu sebepten dolayı saygı duymaktan başka söyleyecek sözümüz yok" dedi.

‘Kazandibi gibi kapkara oldular’

Başbakan Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği öne sürülen ses kayıdına da değinen Bahçeli, "Havada uçaklar, ellerinde gemicikleri var. Şimdide adacıklar alıyorlar. Allah gözlerini doyursun. Yasama, yürütmeden sonra yargı da Başbakanın emrine girdi. Tabi medya da bilindiği gibi emrinde ve elinin altında. `Her şey benim elimde. İstediğimi yaparım' diyor. Bu yol yol değildir. Bu yolda gidişat Türkiye'yi bitirir. Tabii AKP'yi de silip süpürür. Her partinin isimlerinin zaman zaman MHP gibi, CHP gibi kısaltılarak söyleniyor. Başbakan, AKP denmesini, Adalet ve Kalkınma Partisi denmesini istemiyor. AK Parti denmesini istiyor. Artık Ak'lığı yok oldu. Kazan dibi gibi kapkara oldular" diye konuştu.



Konuşmasının ardından kalabalığa karanfil atan Bahçeli, Akhisar'dan ayrıldı.