Bahçeli'den Erdoğan'a: Bütün gün 4 yapıp zevkten dört köşe oluyorsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP hükümetinin Mısır politikasına yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Bahçeli, Mısır’da Müslüman Kardeşler’i simgeleyen ‘rabia’ işaretine gönderme yaparak “Başbakan her konuda olduğu gibi burada da ipin ucunu kaçırmıştır. Başbakan sabah akşam dört yaparak zevkten dört köşe olmuştur. Böyle yaparak hangi saldırıyı önlemiş, neye çare olmuştur. Başbakan kuru sıkı atmayı bırakmalı, Türk milletine sahip çıkmalıdır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

İç ve dış sorunların en çok arttığı bir dönemden geçiyoruz. Konu başlıklarını dikkatli değerlendiriyoruz. En küçük bir ihmal ciddi badirelere yol açabilecektir. Türkiye tehlikelerin genişlediği bir dönem yaşamaktadır. Gücü azalmaktadır. Ülkemiz zor durumlara sokulmuştur. Barış ve iyi niyete dayalı ilişkiler komşularla kurulamamıştır.

AKP batıya uydukça bir komşumuzla aramız bozulmuştur. Dışişleri Bakanlığının sorumsuz yaklaşımları sıkıntıları daha da artırmıştır. Türkiye sınırdaş olduğu her ülkeyle ters düşmüştür. Dış politika Türkiye’nin sırtında kambur olmuştur. Başbakan neyi tenkit ettiyse onu yapmıştır, ona yönelmiştir. Başbakan yalnız kardeşi Barzani’yi kendine yoldaş belirlemiştir.

Putin’e adeta yalvardın

Dış politikada istikrar olmadan içeride kalkınma hamlesi sağlanamayacaktır. AKP bu gerçeği idrak edememiştir. Büyük Ortadoğu projesine ortak olmak Türk politikasına terstir. AKP hükümeti dış Türk politikasını küçümsemiştir. Asıl sorun da buradadır. Bu çok önemli bir açmazdır. Dış politikayı meydan okuyan bir şablona sığdırmıştır. AKP politikaları akılcılıktan çok uzaklara savrulmuştur. Kameralar kayıttayken Şanghay’a alınmak için Putin’e adete yalvar yakar olması ülkemizin saygınlığını iki paralık etmiştir.

Irak’la sancılı ilişkiler, Mısır’da restleşmeler, AB ile bıçak sırtı müzakereler AKP’nin hezimetidir. İsrail ve Suriye’den sonra Mısır’da eklenmiştir. Türkiye’nin tarafsız ülke imajı ağır bir darbe almıştır. Erdoğan’ın Moskova ziyareti öncesi Mursi hakkındaki ifadeleri krize neden olmuştur. Darbeci Mısır hükümeti Başbakan’ın açıklamalarını iç işlerine müdahale olarak algılamıştır.

‘Rabia’ ile hangi saldırıyı önledin

Başbakan’ın Mursi hayranlığı, Rabia işaretiyle avunması külfetler getirmiştir. Mısır’da yaşanan açık bir darbedir. Buna masum bakmak imkansızdır. Demokrasi konusunda hakemliğe savunanlar Mısır’da sınıfta kalmışlardır. Darbeye karşı çıkmak, tenkit etmek ahlaken vazgeçilmez ise de Mısır’da taraf tutmak akılsızlıktır. Başbakan her konuda olduğu gibi burada da ipin ucunu kaçırmıştır. Başbakan sabah akşam dört yaparak zevkten dört köşe olmuştur. Böyle yaparak hangi saldırıyı önlemiş, neye çare olmuştur. Başbakan kuru sıkı atmayı bırakmalı, Türk milletine sahip çıkmalıdır. Mısır halkı kendi çabalarıyla doğruyu bulacaktır.