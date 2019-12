-BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A BİR DESTEK DAHA İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun yaptığı değerlendirmelere verdiği karşılıkları doğru bulduğunu söyledi. Bahçeli, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, bir soru üzerine, ''Sayın Başbakan'ın, Yunanistan Başbakanı'nın yapmış olduğu değerlendirmeler karşısında, Yunanistan politikalarına karşılık verdiği cevapları doğru buluyorum'' dedi. MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak, bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Şahsi dostluklarla milli menfaatler karşı karşıya geldiğinde her zaman milli menfaatler öne çıkmaktadır. O bakımdan, zamanla İstanbul'da bir araya gelerek sıcak ilişkiler görüntüleri vermenin, milli menfaatlerin çatıştığı alanda yerinin olmadığını, Sayın Başbakan'ın da görmesinde yarar olduğu kanaatindeyim.'' MHP lideri Bahçeli, Papandreu'nun, ''Türkiye işgali bırakmalı'' yönündeki yorumlarının sorulması üzerine, ''Bu tamamen yanlış, sakat ve maksatlı bir ifadedir. Kıbrıs konusu üzerinde Yunan tezinin bir ifadesidir. Onun içi Sayın Başbakan gerekli cesaretle cevabını vermiştir'' diye konuştu. Sahil kesimlerindeki vatandaşların CHP'ye tepki olarak MHP'ye kayabileceği yolundaki yorumların hatırlatılması üzerine de Bahçeli, ''Türkiye'deki toplam seçmenin, Türkiye'nin her konusundaki ayrımcılığa benzer bir ayrımcılıkla, sahil seçmen ile İç Anadolu, Doğu, Batı Anadolu seçmeni gibi ayrıma gerek yoktur. Her parti, toplam seçmen üzerinden ortaya koymuş olduğu faaliyetlerle kendisini iktidara taşıyabilecek bir seçmen kitlesini yanına alma gayreti içindedir. Bu ana muhalefette de, iktidarda da olabilir. Bizim MHP'nin yapmak istediği de budur'' dedi. -TAHLİYELER- Bahçeli, ''Son tahliyelerle birlikte hükümet ile Yargıtay arasında ciddi bir söz düellosu var. Gittikçe de dozu artıyor. Bu noktada sizin bir öneriniz var mı'' sorusuna da şu karşılığı verdi: ''Türkiye'de yeni bir çatışma alanı, yargı ve yürütme arasında baş göstermiştir. Şimdi onun derinleştiğini görüyoruz. Bu çatışmayı aşırı derecede gündemde bulundurarak derinleşmeyi hızlandıracak yerde yargı reformu üzerinde düşünceleri alma gayretlerini ortaya koysalar ülkemiz için çok daha hayırlı olur düşüncesindeyim. Anlaşılıyor ki, yargının adaletin yerine getirilmesinde imkan, hız ve şartları, birikmiş dosyaların karşılığını verememektedir. Hükümet tartışma yerine bu sorunu nasıl çözeceğini ortaya koymalı. Yargıtay Başkanı ile Sayın Başbakan bir araya gelerek konuyu değerlendirip yargının ihtiyaç duyduğu talepleri karşılamanın bir yolunu bulmalıdır.'' Devlet Bahçeli, tutukluluk sürelerini doldurmaları nedeniyle Hizbullah sanıklarının tahliyesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de ''Başından beri bir yanlışlığın devamıdır bu. Özellikle MHP olarak referandum sürecinde ortaya koymuş olduğumuz gizli gündemler sürecinin bir bölümü olsa gerektir diye düşünüyorum'' dedi.