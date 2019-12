-BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A ''BERLUSCONİ'' GÖNDERMESİ AYDIN (A.A) - 26.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya'daki Türklerin tahliyesine ilişkin, ''Bu kadar uluslararası ziyaretlerde bulunan ve Berlusconi gibi aziz dostu bulunan Sayın Başbakanın, İtalya ile anlaşıp nakli gerçekleştirmesi gerekir. Zannediyorum önümüzdeki günlerde buna başlayabilirler''dedi. Aydın programı kapsamında Buharkent ilçesinin Belediye Başkanı Kadri Ölçenoğlu'nu ziyaret eden Bahçeli, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, bir gazetecinin ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TV programında, 'söylemlerinin MHP'ye kaydığı' yönünde değerlendirmeler yapıldığının belirtilmesi üzerine 'Bunu hakaret kabul ederim' dediğini'' aktarması üzerine şunları söyledi: ''Sayın Başbakan, bir TV programında Mehmet Barlas'ın bir tuzağına düşmüştür. Bu soru, Sayın Başbakanın şuur altında birikmiş olan Türk Milliyetçiliği ve MHP düşmanlığını dışa vurdurmaya vesile olmuştur. Ve böylelikle Sayın Başbakanı birçok yönüyle tanıyan milletimiz Türk'e ve Türk Milliyetçilerine olan düşmanlığından da bir kez tanımış oldular.'' Bahçeli, MHP'nin seçimlerde ''baraj altında kalma ihtimalinin bulunduğu'' iddiasına ilişkin, ''Baraj konusu vesaire gibi polemikler içine MHP'nin girmeye ihtiyacı yoktur. Bu tür değerlendirmeleri yapanlara 12 Hazirana kadar sabırlı olmalarını, millet iradesinin ortaya çıkışıyla gerçek kanaatlerine kavuşmalarını temenni ediyorum'' diye konuştu. -LİBYA'DAN TAHLİYELER- Bahçeli, Libya'daki Türklerin tahliyesine ilişkin soru üzerine, bu konuya çok önem vermek gerektiğini belirterek şöyle dedi: ''Çocuklarının rızkını kazanmak için uzun yıllardır Libya'ya gönderilen işçi kardeşlerimiz, müteahhitlik hizmetleri sunan vatandaşlarımız bulunmaktadır. 25 bin kişinin tahliyesi zordur. İlk gemi gelirken tören yapmak yerine, süratle İtalya, Malta ve Girit ile temasa geçmek suretiyle 25 bin vatandaşı can tehdidinden kurtararak, soğukkanlı şekilde ülkemize nakillerini temin etmek gerekir.'' Libya'da kargaşa ortamı bulunduğunu ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her gün bir tane gemi gelince, 1600 kişinin nakliyesini sağlayarak, millet huzurunda tören yapmamın anlamı yoktur. Herkes can tehlikesi altındadır, yarın ne olacağı belli değildir. Böyle riskli bir ortamda vatandaşlarımızı 1600 kişilik paketlerle Türkiye sevk etmek çok yanlış, gayri ciddi bir davranıştır. Bu kadar uluslararası ilişkileri olduğu ifade edilen, bu kadar uluslararası ziyaretlerde bulunan ve Berlusconi gibi aziz dostu bulunan sayın Başbakanın, İtalya ile anlaşıp nakli gerçekleştirmesi gerekir. Zannediyorum önümüzdeki günlerde buna başlayabilirler.'' Bahçeli, daha sonra Buharkent Belediyesi tarafından yaptırılan 24 konutun anahtar teslim töreniyle 144 konutun temel atma törenine katıldı.