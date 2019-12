-BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A AĞIR ELEŞTİRİ ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türk siyasi tarihi AKP zihniyeti kadar; haramla helal arasındaki sınır çizgilerini ihlal eden, sevapla günahı birbirine karıştıran; yanlışa, çirkine ve kötüye mazeretler bulma densizliğini gösteren başka bir partiye şahit olmamıştır. Bu itibarla, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi altında AKP’nin yapmayacağı çirkeflik ve atmayacağı iftira olmayacağı açık ve nettir'' dedi. Bahçeli, teşkilatlarına genelge gönderdi. Türkiye'nin çok ağır şartlar altında seçimlere gittiğini belirten Bahçeli, iç ve dış sorunların yol açtığı sancılı ve sarsıntılı vahim sürecin gözü önünde cereyan ettiğini ifade etti. Genelgesinde ''Türkiye'nin millet ve devlet bekası; AKP hükümetinin sessizliğinden cesaret kazanan gözü dönmüş bölücü mihraklar tarafından tehdit altına alınmıştır'' görüşünü dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Ekonomiden diplomasiye, siyasetten kültüre, sanattan spora kadar her alanda yaşanan ikircikli manzara ve derin sorunlar esasında tahammül sınırını çoktan aşmıştır. AKP hükümetinin istismar ve yalan üzerine bina ettiği politikaları, hiçbir meseleyi temelinden çözemediği gibi, daha da kökleşmesine ve büyümesine yol açmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’nin son 8,5 yılda rahata ve feraha ulaştığını, kalıcı ve kabul edilebilir gelişme sağladığını iddia etmek mümkün değildir. Türk siyasi tarihi AKP zihniyeti kadar; haramla helal arasındaki sınır çizgilerini ihlal eden, sevapla günahı birbirine karıştıran; yanlışa, çirkine ve kötüye mazeretler bulma densizliğini gösteren başka bir partiye şahit olmamıştır. Bu itibarla, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi altında AKP'nin yapmayacağı çirkeflik ve atmayacağı iftira olmayacağı açık ve nettir. Terörle mücadelede sergilenen acizlik, ekonomi yönetiminde gösterilen basiretsizlik, dış politikada ortaya çıkan yetersizlik, siyasetteki kalitesizlik ve ufuksuzluk iktidar partisi AKP’nin karanlık sicilinin yalnızca bir özetidir. Özelikle, Türkiye’yi yıkıma ve çözülmeye götürecek sürecin başlama vuruşu olan PKK açılımı ve sonrasındaki tehlikeli gelişmeler AKP’nin gerçek yüzünü ve niyetini göstermesi bakımından ibretlik olmuştur.'' Partisinin milli, kararlı, omurgalı, düzgün, tutarlı ve tavizsiz muhalefeti ile AK Parti’nin ve ''ittifak içinde bulunduğu mihrakların'' öfke ve zehir saçan saldırılarını tetiklediğini öne süren Bahçeli, MHP’nin olmadığı bir TBMM ve etkisinin sıfıra yakın olduğu bir siyaset yapısının AK Parti eliyle mayalandırıldığını savundu. -MHP DÜŞMANLIĞI- MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti: ''Başbakan Erdoğan'ın, belirli aralıklarla aziz dava arkadaşlarıma en galiz hakaretleri vicdansızca, şuursuzca ve edepsizce savurmasının hedefinde; hem ülkücüleri bezdirmek ve sindirmek, hem de Üç Hilal’i tasfiye etmek amacı olduğu görülmektedir. Zira AKP ve yanında hizalandığı kirli ortaklık; MHP ve ülkücüler olduğu sürece emellerine asla ulaşamayacaklarını iyi bilmektedirler. Bu itibarla ülkücü hareketin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bölünmüş Türkiye’nin önünde çok ciddi bir engel olarak görüldüğü ayan beyan ortadadır. AKP’nin etnik kimliklere kucak açarak hazırlamayı planladığı yeni anayasaya şu haliyle milli direnci gösterecek tek siyasi parti bellidir ve o da MHP’den başkası değildir. Bundan dolayı 12 Haziran seçimlerinden önceki bir buçuk aylık zaman zarfında partimiz adeta ateş altına alınmıştır. Baraj altında kalması, itibarını kaybetmesi ve yıkılması için iğrenç ve aşağılık her oyun gösterime sokulmuştur. Kaset tezgâhlarıyla başlayan sürecin nerelere dayandığı ve hangi alçak komplolara teşrifatçılık yaptığı duyarlı her dava arkadaşım tarafından anlaşılmıştır. MHP’yi köşeye sıkıştırmak için AKP’ den aldıkları destekle sefere çıkan şer odakları; kutlu davamızın kimliğini ve hatıralarını da şerefsizce kullanmaya ve kendi pis emellerine alet etmeye cüret etmişlerdir. Türk milletine içten içe husumet duyguları taşıyan ve Türk kimliğinin yaşamasından alerji duyan kim varsa, Milliyetçi Hareket Partisi’ne kurulan tuzaklardan memnun olmuş ve teşvik etmiştir.'' -BARAJ ALTINA DÜŞÜRME STRATEJİSİ- Bahçeli, genelgesinde ''Partimize yönelik hain suikastların, Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde vuku bulması ise barajın altına düşürmeye yönelik bir stratejinin devrede olduğunu kanıtlamaktadır'' görüşünü ifade etti. Türk siyasi tarihinin, partisinin maruz kaldığı ''bu saldırıya'' bugüne kadar hiçbir siyasal organizasyonun muhatap olmadığını gösterdiğini ileri süren Bahçeli, şunları vurguladı: ''Bununla birlikte Dünya’da da ne demokrasiyle yönetilen ülkelerde ne de otoriter rejimlerde böylesi bir tezgâhın ve kalleşçe siyaset tanziminin bulunmadığı ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni yere sermek ve oy veren milyonları başka siyasal partilere yönlendirmek amacıyla ahlaksız ve hukuk dışı uygulamalar peş peşe sahnelenmiştir. AKP hükümeti bu rezaletle ve demokrasiye yapılan darbeyle mücadele edeceği yerde utanmadan siyasetine malzeme yapmış, fırsat düşkünü ve siyasi ganimet avcısı olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Vatanımızın birçok yöresinde; partimizi hedef alan ve kaset komplosu taraflarının istifa etmediklerine dair şayiaları el altından dağıtılan broşürlerle ve münafıkça yaydıkları tezviratlarla gündemde tutan vicdansız ve seviyesiz AKP kadroları olmuştur. Bölünmüş Türkiye'nin düşünü kuranlar, etnik kimliklerin otonom karaktere kavuşmasını isteyenler AKP’nin yanında ellerini ovuşturarak dizilmişler ve MHP’yi yok etmek için buldukları her imkanı hayasızca ve insafsızca kullanmışlardır. Ne var ki aziz milletimiz MHP’yi asla sahipsiz ve bir başına bırakmamıştır. Devletin, AKP telkini altında partimize yönelik saldırıları yalnızca seyrettiği bir ortamda, büyük Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisi’ne desteğini esirgememiştir. AKP’ye bağımlı çalışan anket kuruluşlarından satırlarından nifak saçılan köşe yazarlarına kadar; herkesin barajın altında kalması yönünde ayinler yaptığı ve sözde raporların paylaşıldığı bir ortamda MHP’nin yüzde 13’lük oyu çok önemlidir ve bu şartlar altında da başarıdır.'' Partisinin, içinde bulunulan hassas ve nazik dönemi de dikkate alarak hızlı bir şekilde seçim sonuçlarını analiz edeceğini bildiren Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi, kerameti kendinden menkul bazı zevatın zırvalarının aksine dimdik ayaktadır. Tertipler, oyunlar ve MHP’siz Meclis projeleri sandıkta yerle bir olmuştur'' dedi. -ÜÇ ÖNEMLİ KONU- MHP lideri Bahçeli, ''MHP'yi baraj altında bırakamayan AKP merkezli derin ittifakın'' bundan sonra da boş durmayacağını iddia etti. Partilileri kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı azami bir şekilde dikkate etmeye, oyunların sonuca ulaşamaması için safları sıkılaştırmaya davet eden Bahçeli, Türkiye’nin önünde çok önemli üç konu başlığı bulunduğunu, bunların da ''Yeni anayasa, mahalli idareler seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi'' olduğunu bildirdi. Bu konularla ilgili Genel Merkez’in belirlediği politikaların titizlikle takip edilmesini isteyen Bahçeli, yerel düzeyde yapılacak beyanat ve açıklamalarda da Genel Merkez’in çizdiği sınırlar içinde kalınmasını talep etti. Yeni dönemde Türkiye'de kardeş kavgasının piminin çekilebileceği uyarısında bulunan Bahçeli, ''Nitekim MHP’yi böyle bir mayınlı ve alacakaranlık alana çekmek için mücadele edeceklerdir. Bu itibarla, tuzaklara dikkat edilecek, aramıza sızmaya çalışan provokatörlere karşı uyanık olunacak, hatıralarımızı, inançlarımızı kullanarak fitne saçan çürümüş şahıs ya da şahıslar tespit edilerek gecikmeksizin hukuki işlemler başlatılacaktır'' dedi. Bahçeli, genelgesinde, ''MHP'yi kurşun gibi ağır bir ortamda yalnız bırakmayan, AKP güdümlü organize suç çetelerinin saldırıları karşısında kaderine terk etmeyen ve Meclis’te temsil edilmesini sağlayan büyük milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum'' görüşünü de dile getirdi.