Bahçeli'den Erdoğan'a 9 Işık cevabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık sistemi tartışmalarında kendisine Türkeş'in 9 Işık kitabını örnek gösteren Erdoğan'a cevap verdi. Bahçeli '9 Işık'ta Türkeş'in üniter devlette başkanlık sistemini savunduğunu söyledi.

Dokuz Işık'ın Milli ve üniter devlet çatısı altında bir başkanlık sistemini savunduğunu belirten Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

"Başkanlık sisteminin şartlarının, ortamının, siyasi ve toplumsal ikliminin oluşması ve olgunlaşması için otoriter heveslerin, dikta özlemlerinin terk edilmesi, üstelik türk milletinin bir ve bütünlüğü konusundaki tüm kaygıların giderilmesi bir zorunluluktur. Türkiye'nin bugünkü siyasi ve sosyal ortamı içinde hayata geçirilmesi asla uygun değildir."

'Cumhurbaşkanı fikrini açıklasın'

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de konuyla ilgili görüşlerini açıklamaya çağırdı.

Erdoğan'dan '9 Işık'lı gönderme

Erdoğan, dün İtalya gezisi dönüşü yaptığı basın toplantısında başkanlık sistemine karşı olduğunu açıklayan Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Türk milliyetçiliğinin ilkelerini anlattığı kitabını örnek göstermişti.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Sayın Bahçeli’den böyle bir açıklama geldiği zaman, benim aklıma hemen merhum Alparslan Türkeş'in açıklaması geliyor. ‘Dokuz Işık’ eserinde bu konu ile ilgili açıklaması var. Başkanlıkla ilgili kısım aynen şöyle: 'Milliyetçi Hareket Tek başkan tek meclis sistemini savunur. Çağımız kuvvetli adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır. Kuvvetli ve hızlı icra icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz.' Ben savunmuyorum Alparslan Türkeş savunuyor. İcrayı cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz."