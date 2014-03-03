Bahçeli'nin hesabı yine kafa karıştırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in Kiraz İlçesi'nde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Başbakan Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı bir hesabı eleştiren Bahçeli, ''Trabzon 1461’de fethediliyor. Plakası 61. Hükümet 61. hükümet. Öyleyse oylar da 61 olacaktır diyor. Peki Adana’da miting yapmış olsaydın. Adana’nın plakası da 01... Nasıl olacak o zaman? Bu hesapları en iyi biz biliriz. MHP hesap adamlarının olduğu yerdir'' dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

Seçimlere 27 gün kaldı. Türkiye’de çok şeyler oluyor. Her gün Türkiye, yeni sorunlarla karşı karşıya kalmakta. Bu seçim, belediye başkanlığı seçimidir. Ancak sadece belediye başkanlığını seçmekle kalmıyor, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehdit ve endişeler kritik dönemin işareti. Bu seçimler belediye başkanını seçmesinin ötesinde Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir aşama olacaktır.

3 aşamalı süreç

Ülkemizde 3 aşamalı bir süreç başlıyor. 30 mart yerel seçimler, 28 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015’de 12 Hazirana kadar yapılması gereken genel seçimler.

Erdoğan'ın hesabından dönmeyelim

51’le gelen 51’le gider. Bu nasıl hesaptır diye yazıyorlar. Bunlar herhalde ilkokul okumamış. 51’le gelmişse 49 dışarda kalır. Erdoğan’ın hesabına dönmeyelim. Trabzon’da konuşurken diyor ki: 'Trabzon 1461’de fethediliyor. Plakası 61. Hükümet 61. hükümet. Öyleyse oylar da 61 olacaktır.'

Adana'nın plakası 01

Peki Adana’da miting yapmış olsaydın. Adana’nın plakası da 01... Nasıl olacak o zaman? Bu hesapları en iyi biz biliriz. MHP hesap adamlarının olduğu yerdir. Ancak hesabı yolsuzluk ve rüşvet üzerine değil milli menfaatler üzerinedir.

Villa, para onlarda

Ülkeyi yönetmede huzur, villa, para onlarda… Bu gidişat iyi değil. Eğer bu ülkede bir sosyal kargaşa başlar, toplum ayaklanır, iç çatışmaya girilir ve kardeşler arasında bir kavga sürdürülürse siyasi partilerin hiçbirisinin anlamı kalmaz. Siyasi partiler millete hizmet için vardır, milleti birbirine düşürmek için olamaz.

Yolsuzluk ve rüşvet çok büyük bir hastalıktır. Tedavi edilmesi lazım, ortadan kaldırılması lazım. Gözardı edilirse toplumun her tarafına sirayet eder. Kendimize bir çıkış yolu bulalım.

11’in yanına 1 yazarsan 111 oluyor

Sözgelimi bir parti 11 oy almış. Akşam görevliler birbirleriyle görmemezlikten gelirken biri orada 11’in yanına 1 yazarak gönderirse oy 111 oluyor. Böyle dönemler yaşamadık mı? Bazı partiler haksız yere sonuç almadı mı?