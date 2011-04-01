-BAHÇELİ'DEN 'DUR' ÇAĞRISI EMİRDAĞ (A.A) - 01.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Diyorlar ki 'Nasıl olsa devletiz, elimizde imkan var, devleti biz yönetiyoruz. Öyleyse istediğimiz şekilde milleti aldatırız, kandırır, oyunu alır, Ortadoğu'da sultan, Türkiye'de padişah, okyanus ötesinde de teslimiyetçi politika uygularız. Buna bir 'dur' demek lazım. Buna 'dur' demenin yolu 12 Haziran seçimleridir'' dedi. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde halka hitap eden Bahçeli, Türkiye için önemli olan 12 Haziran seçimlerine katılımın yüksek olması için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini kaydetti. Bahçeli, Türkiye'nin çok büyük iç ve dış tehditle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, ''Yıllardan bu yana devam eden etnik temelli bölücü faaliyetler hız kazanmış ve bugün ülkemizin birçok bölgesinde, özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ayaklanma provalarının sıkça tekrarlandığı bir Türkiye görüntüsü ortaya çıkmıştır'' ifadelerini kullandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde küçük bir devletçiğin kurulmasından söz edildiğini kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu: ''Güneydoğu'da 'iki dilli hayattan, demokratik özerklikten, federasyondan, konfederasyondan' bahsediliyor. Bağımsız bir devletçiğin kurulması gündeme taşınıyor. Bugünkü siyasi iktidarın teslimiyetçi ve tavizkar politikasından da cesaret alıyorlar. Ama bu bölücü faaliyetin yanında gözden kaçırılan önemli bir konu ise ülkemizin karşı karşıya kaldığı sosyal ve ekonomik sorunlardır.'' Bahçeli, televizyon programlarına ''demokratik açılımlardan, özgürlükten, ileri demokrasiden'' yana belli kalıptaki insanların çıkartılarak Türkiye'nin zihninin karmakarışık edildiğini savunarak, gerçeklerin saklanır hale geldiğini öne sürdü. -''ORTADOĞU'DA SULTAN, TÜRKİYE'DE PADİŞAH''- Genel ve yerel seçimler öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yapılan yardımların arttığını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dağıtılan yardımlar vatandaşların verdiği vergilerle elde ediliyor ve geri size dağıtılıyor. Değilse babalarının parasını mı veriyorlar? Bu seçimler öncesi de aynı hazırlığı yapıyorlar. Diyorlar ki 'Nasıl olsa devletiz, elimizde imkan var, devleti biz yönetiyoruz. Öyleyse istediğimiz şekilde milleti aldatırız, kandırır, oyunu alır, Ortadoğu'da Sultan, Türkiye'de Padişah, okyanus ötesinde de teslimiyetçi politika uygularız.' Buna bir 'dur' demek lazım. Buna 'dur' demenin yolu 12 Haziran seçimleridir.'' Hükümet'in yıprandığını, yorulduğunu; geçimini devletin ve milletin sırtına yüklediğini ileri süren Bahçeli, ''Bu iktidara oy verenler yoksul, iktidarı yönetenler ise varlık sahibidir. Dün at arabası yokken bugün sıra sıra araba, sıra sıra villa sahibi olmuşlardır'' diye konuştu.