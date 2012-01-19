Bahçeli'den Dink hakimine eleştiri

T24

'Senato öncesi ideolojik yığınak'



'Türk milleti cinayeti asla tasvip etmedi'





'En ağır ceza verildi'



'ÖYM'den sonra Yargıtay belenmemeli, herkes dikkatli olmalı'



'Tatmin olmadım' sözlerine eleştiri





Bahçeli, Hrant Dink davasının sonucu ve oluşan tepkilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Dink kararı sonrası fırsattan istifade eden “Hepimiz Ermeniyiz” diyen “güruhun”, meseleyi kaşıyarak konuyu farklı mecralara çekmeye çalışmasının yeni bir çekişmenin ve kutuplaşmanın habercisi niteliğinde olduğunu savunan Bahçeli, “Kaldı ki, son beş yıldır konu her yönüyle istismar edilmiş ve sürekli ülke gündeminde tutulmuştur.Türk milletine mensubiyeti hiç akıllarına getirmeyenlerin, ortak bir slogan etrafında buluşarak Hrant Dink cinayetinden nemalanmaya çalışmasını elbette aziz milletimiz ibretle ve endişeyle izlemektedir. Üstelik Fransa Senatosunda, önümüzdeki hafta görüşülecek olan sözde Ermeni soykırım iddialarını inkâr edenlere cezai yaptırım uygulanmasına dönük teklifin arifesinde, Hrant Dink kararı çerçevesinde oluşturulmaya çalışılan ideolojik yığınağın çok manidar olduğu da gözlerden uzak tutulmamalıdır” dedi.Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in vahşi bir cinayete kurban gitmesinin üzerinden beş yıl geçtiğini belirten Devlet Bahçeli, “Kökeni, kimliği ve kişiliği ne olursa olsun, bir insanın elinden yaşama hakkını almanın vicdanla ve manevi değerlerle bağdaşır hiçbir tarafının olmadığı tartışmasızdır. Bu yüzden Ermeni asıllı bir Türk vatandaşının katledilmesini Türk milleti asla tasvip etmemiş ve kabullenmemiştir” dedi.Hrant Dink suikastının arkasından başlayan yargı sürecinin en sonunda temyiz aşaması dışında neticelendiğini ve hüküm tesis edildiğini belirten MHP Lideri Bahçeli, şöyle devam etti:“Bu kapsamda olmak üzere, Özel Yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi beş yıldır devam eden 19 sanıklı Hrant Dink cinayeti davasını karara bağlamıştır.Asıl fail olarak suçu sabit görülen şahıs, temyiz yolu açık olmak kaydıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, davanın soruşturma ve kovuşturma aşamaları böylelikle sonlanmıştır.Buradan anlaşılacağı üzere, ilgili mahkeme işlenmiş suça karşılık olarak meri mevzuatta tanımlanan en ağır cezayı vermiş bulunmaktadır.”MHP Genel Başkanı Bahçeli, ne var ki, verilen kararın birçok çevrede görüş ayrılıklarına yol açtığını; farklı yorum ve itirazlara neden olduğunu, bilhassa cinayetin işlenmesinde örgüt izine rastlanmadığına dair hukuki tespitin eleştirildiğini ve bu durumun şaibeli bulunduğunu belirterek şöyle dedi:“Bitmemiş yargısal süreçle ilgili erken ve aceleyle yapılan temelsiz değerlendirmeler öncelikle adalet anlayışındaki şüpheleri yoğunlaştıracak ve bu haliyle de hiçbir faydası olmayacaktır.Mezkûr cinayet davasında, zorlama örgüt arayışında ve imalinde olanların, başka hukuki konularda seslerini dahi çıkarmamaları ve hatta alkış tutmaları düştükleri çelişkinin ve girdikleri açmazın suç halinden başka bir anlama gelmeyecektir.Bundan sonra, Özel Yetkili Mahkeme’nin verdiği söz konusu kararın, Yargıtay’daki temyiz aşamasının sonuçlanmasına kadar herkes dikkatli olmalı, beyanlarında sorumlu davranmalı ve kavga çığırtkanlığı yapmaktan uzak durmalıdır.”Devlet Bahçeli açıklamasında ayrıca, “tatmin olmadım” sözünü eleştirerek, “Davaya bakan bir hâkimin, ‘tatmin olmadım’ sözünün ise karar ve vicdanlarıyla konuşması gereken hukuk zihniyetine aykırılık teşkil ettiğini ve davanın seyrini gölgelediğini bilmek ve anlamak lazımdır. Milliyetçi Hareket Partisi, adalet kurumunda ve uygulamalarında ciddi tahribat görmekte ve bunu da sürekli olarak gündeme getirmektedir. Ancak, gizli niyetler kapsamında, hukuku yozlaştırarak başkalarının değirmenine su taşıyan fütursuzlukları ve hesaplı yaklaşımları da hiçbir şart altında masum ve kabul edilebilir görmemiş ve bundan sonrada görmeyecektir” dedi.