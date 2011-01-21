-BAHÇELİ'DEN DE DANIŞTAY'A TEPKİ ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın ALES kılavuzundaki kılık kıyafet düzenlemesini durdurmasına ilişkin, ''Danıştay şimdi kalkıp önemli mesafelerin katedildiği, üniversitelerde başörtüsüyle girişin rahatlatıcı bazı yönlerinin oluştuğu bir ortamda, bu tür davranışlarla Türkiye'yi germek isteyenlere zemin hazırlamaktan başka bir hizmet sunmamaktadır'' dedi. Bahçeli, Sincan Merkez Camisinde cuma namazını kıldıktan sonra, yakın çevredeki esnafı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. MHP Sincan İlçe Başkanlığını ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ''Referandumun ardından uyum yasaları da tartışmaları beraberinde getirdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru noktasında Başbakan Erdoğan kamuda başörtüsü serbestisinin zamanla geleceğini söylemişti. Bunun için ne düşünüyorsunuz'' sorusu üzerine, Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini belirtti. Siyasi partilerin değişik konularda değişik vaatlerde bulunduğunu ifade eden Bahçeli, ''Fakat bilinen bir gerçek var, özellikle 12 Eylülde yapılmış olan referandumda kabul edildiği ifade edilen Anayasa değişikliklerinin gizli gündemleri aradan geçen süre içerisinde teker teker ortaya konmaktadır. Seçim sürecine kadar da bu böyle devam edecektir, ancak milletimiz seçim günü bu yanlışlıklarının hepsine 'dur' diyebilecek bir iradeyi ortaya koyacaktır'' diye konuştu. Bahçeli, ''Danıştay'ın ALES kılavuzuna ilişkin verdiği karara'' yönelik soruya karşılık, bunları hukuken ülkeyi rahatlatacak, ülkede huzur sağlayacak, siyasetin malzemesi haline dönüşmüş olan konuları tartıştıracak yaklaşımlar olarak gördüklerini söyledi. Yıllardan beri bu ülkede başörtüsü konusunun tartışıldığını belirten Bahçeli, ''Danıştay, şimdi kalkıp önemli mesafelerin katedildiği üniversitelerde başörtü ile girişin rahatlatıcı bazı yönlerinin oluştuğu bir ortamda bu tür davranışlarla Türkiye'ye germek isteyenlere zemin hazırlamaktan başka bir hizmet sunmamaktadır'' dedi. ''Başbakan Erdoğan'ın son zamanlardaki milliyetçi söylemleriyle MHP'nin tabanından oy almaya çalıştığı söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna Bahçeli, ''Sözle milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik bir hayat biçimidir ve yılların mücadelesini öngörür. İki-üç tane milliyetçi söylemle milliyetçi oyları kazanacağını zannedenler önümüzdeki muhtemel seçimlerde neticenin ne olacağını göreceklerdir ve önümüzdeki günlerde AKP iktidardan düşecektir. Bundan herkes emin olsun'' karşılığını verdi.