T24 LogoT24 Logo
Politika

BAHÇELİ'DEN DAVUTOĞLU'NA RET ANKARA (A.A)

22 Mart 2011 19:13

-BAHÇELİ'DEN DAVUTOĞLU'NA RET ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya konusunda bilgilendirmek için görüşmek isteyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na randevu vermedi. Bahçeli, Davutoğlu'nun randevu talebini, ''Kamuoyunu bilgilendirsin'' diyerek reddetti. Davutoğlu, AK Parti grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Libya'daki gelişmeler konusunda, ''Meclis'te temsilcisi bulunan ve yüzde 1'in üzerinde oy almış partileri ziyaret edeceğiz'' demişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24