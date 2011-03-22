-BAHÇELİ'DEN DAVUTOĞLU'NA RET ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya konusunda bilgilendirmek için görüşmek isteyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na randevu vermedi. Bahçeli, Davutoğlu'nun randevu talebini, ''Kamuoyunu bilgilendirsin'' diyerek reddetti. Davutoğlu, AK Parti grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Libya'daki gelişmeler konusunda, ''Meclis'te temsilcisi bulunan ve yüzde 1'in üzerinde oy almış partileri ziyaret edeceğiz'' demişti.