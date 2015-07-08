Bahçeli’den Davutoğlu’na: Koalisyon kurup birbirimizi aldatmanın anlamı yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı seçimi sonrası kulislerde güçlenen AKP-MHP koalisyonu senaryosunu zayıflatacak açıklamalar yaptı. Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koalisyon görüşmeleri kapsamında kendilerine ziyarete geldiğinde “Beraber koalisyon kurup birbirimizi aldatmanın gereği yok diyeceğiz” dedi. Koalisyon için çözüm süreci sona erdirilmeli, 17-25 Aralık dosyaları yeniden açılmalı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anayasal sınırlarına çekilip Çankaya’ya dönmeli şartlarını Davutoğlu ile yapacakları görüşmede de yineleyeceklerini söyleyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, toplumun tüm kesimlerine kulak verir fakat kulağı topluma kaptırmaz" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (8 Temmuz 2015) Bahçeli'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Yani koalisyon şartlarınızı tekrarlayacaksınız?

Devlet Bahçeli: Evet... Bunları söyleyeceğiz. Her şeyi söyleyeceğiz.

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Başka ne diyeceksiniz?

Devlet Bahçeli: Sizinle "çözüm süreci" konusunda hiçbir birlikteliğimiz yok diyeceğiz. Ayrıca 17/25 Aralık konusu var diyeceğiz. Saray'dan Çankaya'ya taşınma konusu var diyeceğiz. Bunların haricinde çok konu var diyeceğiz. Ardından da ekleyeceğiz: Beraber koalisyon kurup birbirimizi aldatmanın gereği yok diyeceğiz. Koalisyon kurup birbirimizi karakol amiri gibi takip ettirmenin gereği yok diyeceğiz. Bu bakanlığı bu parti kontrol edecek, şu bakanlığı şu parti kontrol edecek... Böyle şey olabilir mi?

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Davutoğlu'na bunları anlatacaksınız, ardından da ne diyeceksiniz?

Devlet Bahçeli: Bu sorunları anlatacağız, ardından da tek başına iktidar olmadığına göre bu sorunları çözecek bir koalisyon kurulmalı diyeceğiz. Bunun için de en geçerli model AK Parti/CHP modelidir. Bu modeli hayata geçirin diyeceğiz.

Biz seçim gecesi söyledik: Bize düşen anamuhalefettir. Böyle bir koalisyon modeli ortaya çıkarsa... Biz Türkiye'nin yararına olan uygulamaları destekleriz, yararına olmayan uygulamalara da muhalefet ederiz. Yapıcı bir muhalefet oluruz.

‘MHP'de tavan ve taban olmaz’

Hem sizin partinizin tabanının hem de AK Parti tabanının "AK Parti/MHP koalisyonu" modeline sıcak baktığı söyleniyor.

Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi'nde tavan ve taban olmaz. Milliyetçi Hareket Partililer, aynı inanç doğrultusunda, aynı ideolojik kalıp içerisinde, aynı ilkeler doğrultusunda mücadele eden insanlar topluluğudur. MHP'de herkes neferdir ama herkes nefer olmakla birlikte sorumluluğunun farkındadır. Burada öyle paşa, general fazla bulunmaz.

‘Kulak veririz ama kulağı kaptırmayız’

Araştırmacılar, yaptıkları anketlerde "MHP tabanı, AK Parti ile koalisyona sıcak" sonucunu bulduklarını söylüyor.

Devlet Bahçeli: Muhtelif kesimler, basın, televizyon, televizyonlarda yeni türemiş olan araştırmacı yazarlar... Bunlar hangi gün, hangi lafı söyleyeceklerse, Unkapanı Çarşısı'ndan onun kasedini alıp gelmiş gibi konuşuyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi, toplumun tüm kesimlerine kulak verir fakat kulağı topluma kaptırmaz.