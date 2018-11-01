Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun hareket edilmeye azami ölçüde dikkat edilecek. Partimiz yerel seçimlere tek başına katılacaktır” dedi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir" dedi.

Bahçeli, açıklamasında "Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, partisinin teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Genelde şu ifadeler yer aldı:

Çok Değerli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi yarım asra ulaşan siyaset tecrübesi ve köklü birikimiyle Türk milletinin haklı gururu, Türkiye’nin haysiyetli duruşu, Türk-İslam ülküsünün muktedir ve muteber duyuşudur.

Geçmişimizin şan ve şerefle yazılmış onurlu sayfaları aynı zamanda milli geleceğin kefili, Türkiye’nin sağlam güvencesidir.

İrademizdeki tutarlılık, iddialarımızdaki berraklık, tavır ve tutumumuzdaki süreklilik elbette gücümüze güç katmış, bize duyulan güvenin heba ve israf edilmediğini teyit ve tescil etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi çözülmeye set çeken, ihanete dur diyen, Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı sur ören vatan ve millet bayraktarıdır.

Bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmedik, hiçbir menfaat vaadine aldanmadık.

Bugüne kadar hiçbir muhasım ve mihrak karşısında el pençe divan durmadık.

Türkiye’nin tarihi hak ve çıkarlarını savunurken çok şükür taviz vermedik, tereddüt geçirmedik, tenakuza düşmedik.

Milliyetçi Hareket Partisi zorlu imtihan süreçlerinden, zorba işgal denemelerinden, zilletle perçinlenmiş derin operasyonlardan alnının akıyla çıkmış, husumet akınlarını ahlak ve imanıyla boşa çıkarmıştır.

Ne yaptılarsa partimize diz çöktürememişler, teslim alamamışlardır.

MHP’ye diş bileyenler hangi karanlık oyunu sahneye sürdülerse amaç ve emellerine muvaffak olamamışlardır.

Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi’nin arkasında ecdadımızın duası, milletimizin desteği, şühedanın hatırası her zaman, her şart altında varlığını göstermiştir.

Davamızın burçlarından sızmaya, kalemizin duvarlarında gedik açıp zehirli niyetlerini şırınga etmeye kalkışan kim olursa olsun hayatı boyunca yaşayacağı hezimet ve hüsrana mahkûm kalmıştır.

Aklımızda hep Türkiye olmuştur.

Gönlümüzde Türk ve İslam coğrafyalarının barış, huzur, güvenlik ve selametine duyduğumuz özlem tartışmasız şekilde yerini almıştır.

Türkiye’nin beka mücadelesini kırmaya, egemenlik haklarını hırpalamaya, tarihi mevcudiyetini yıkmaya cüret ve cesaret eden kim varsa hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir.

Bu uğurda her türlü fedakarlığa hazır olduğumuz herkesçe bilinmelidir.

Sevdamız Türkiye’dir.

Sedamız Türk milletidir.

Milli birlik ve kardeşliğimizin ilelebet muhafazası her türlü hayasız tahriki, her türlü hasmane tertibi hem göğüsleyecek hem de bozguna uğratacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı olan Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikbal umudunu, istiklal ufkunu bünye ve dokusunda barındırmaktadır.

Cumhur İttifakı Türk tarihinin bir anında, tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir.

Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’ni üçüncü evreye taşıyan muhterem bir irade, milletimizin ruh kökünden doğmuş, milli hedeflere ulaşma hissiyatıyla doğrulmuş, bekamızı savunma iştiyakıyla dolmuş tarihi bir duruşun adı ve ahlakıdır.

Bu adın, bu ahlakın siyasi miyopluk ve konjonktürel dalgalanmalardan ayrı tutulması, siyasi hırs ve hesaplarla tahrip edilmemesi Türkiye’ye yapılacak beka düzeyindeki hizmetlerden birisi sayılacaktır.

Ülkemiz yaygınlık ve yoğunluk kazanan tehdit ve tehlikelerle doğrudan muhataptır.

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsüyle birlikte Türkiye’nin yörüngesi kaymasa da, zorunlu hallerden dolayı siyasetin parametre ve paradigmasında değişimler yaşanmıştır.

Bu yeni durum herkese ihmal ve inkar edemeyeceği sorumluluklar yüklemiştir.

Türkiye üzerinde habis hesabı olan odaklar boş durmamaktadır.

Terör örgütleri faaldir ve hıyanet nöbetindedir.

Ekonomik suikastçılar faaliyettedir ve rehavetimizi gözlemektedir.

Türkiye’nin Meşruiyet yıllarında olduğu ve yaşandığı gibi, çapsız tartışmalara gömülmesi, polemiklere gerilemesi, siyasi dürtülere kurban verilmesi büyük ve tarihi bir hatadır.

Henüz sular durulmuş, emniyet ve esenlik tam olarak sağlanmış değildir.

Tedirgin bekleyişler, temkinli yaklaşımlar hissedilir derecede fazladır.

Düzlük görünse de, fırtına dinmişe benze de, aslında tehditlerin cesametinde, muhtemel felaketlerin seyrinde azalma, eksilme, hafifleme yoktur.

İçten içe kanama devam etmektedir.

Bunu görmek, bunu bilmek lazımdır.

"CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir"

Türkiye’nin rotasını kriz ve kaosa çevirmek için el birliği, güç birliği yapan melanet lobisi pusudadır, zayıf anımızı beklemekte, gevşek tavrımızı kollamaktadır.

CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir.

Bilinmelidir ki, var oluş mücadelemizin önem ve öncelik değeri herhangi bir partinin oy oranının, siyasi hesap derecesinin çok ama çok üstünde, çok önündedir.

İçinden geçtiğimiz süreçte, siyasi anlaşmazlıklar, değersiz hamasetler, art niyetli yorumlar, yanlı ve yozlaşmış imalar fitne ateşine odun taşımaktan başka bir anlama gelmeyecektir.

Milli kimliğimizi kaşıyıp karantinaya almak isteyen çevreler tekrar devreye girmişlerdir.

Türklükle hesaplaşmak için yanıp tutuşan sefalet bloğu bir kez daha heves ve heyecanla ortaya çıkmıştır.

Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır.

"Cumhur İttifakı, hassasiyet gösterecektir"

Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur.

Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir.

Milli bekamızla ilgili muazzam bir mücadele şuurunun sergilendiği bugünkü zaman diliminde, milli hissiyatın zedelenmesi, tarihi emanetlerin gölgelenmesi, Tüklüğün etnik bir seviyede görülmesi büyük bir vebal, vahim bir yanlıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi uyarılarını samimiyet ve dürüstlükle seslendirmektedir.

Türkiye’nin çok cepheli sürdürdüğü beka mücadelesinin sekteye uğramaması konusunda partimiz ilkeli, dünden bugüne istikrar içinde süregelen inanmış duruşunu muhafaza edecektir.

15 Temmuz’dan sonra takip ettiğimiz siyaset çizgimizden ayrılmama hususunda kararlı olduğumuzu, siyasi kutuplaşmalara fırsat vermeyeceğimizi herkes bilmelidir.

Bölgesel sorunlar boyut ve derinlik kazanmaktadır.

Küresel siyaset ve adalet akıl tutulması yaşamaktadır.

Türkiye’nin bölgesinde ön alması, aktif diplomasisi, tavizsiz hamleleri, terörle mücadelesi, dahası emperyalizme direnişi elbette takdir ve tebrik edilecek bir durumdur.

Biz her şart altında Türkiye’nin yanındayız, her zaman zalimlerin, hainlerin karşısındayız.

Cumhuriyet’in 95’inci yılını kutladığımız bugünlerde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi maksadıyla fedakarca yaptığımız katkıları ve mücadeleleri kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz.

Ümit ediyorum ki, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde Türkiye daha güçlü, daha sözü geçen, daha gelişmiş bir seviyeye mutlaka ulaşacaktır.

Biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, milletimizin arzusu neyi işaret ediyorsa ona hizmetle mükellef olduğumuzu unutmayacağız.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019’da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceğiz.

Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktasıdır.

Bu seçimlerin kazasız belasız icrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı’na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine tek başına ve Türkiye’nin her seçim çevresinde katılacaktır.

9 madde

Bu kapsamda bütün teşkilatlarımızın aşağıda maddeler halinde belirtilen işbu genelge hükümlerine aynen uymaları, buna uygun hareketleri gerekecektir:

1- Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili takvim ve kararını açıklamıştır.

Buna göre;

Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlileri en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılacaklardır.

Ayrıca parti teşkilatlarımızda görev alan il, ilçe ve belde başkanlarımız aday olmak istemeleri halinde, teşkilat kademelerinde boşluk olmamasına dikkat etmeleriyle kaydıyla, 15 Kasım 2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar istifa edecekler,

Konuyla ilgili kontrol ve denetim ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından sağlanacaktır.

2– 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Bütün teşkilatlarımız buna göre tedbir alacaklar, çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp sahaya yansıtacaklardır.

3– Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik ilgi ve destek gün geçtikçe artmaktadır. Taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği gerçek budur.

Bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olan iç ve dış odaklar alçakça karalama kampanyalarını tedavüle sokmuşlardır.

Özellikle sosyal medya vasıtasıyla; İl ve İlçe Başkanlarımızla birlikte, MYK Üyelerimizi, Milletvekillerimizi, Başkanlık Divanı Üyelerimizi hedef alan iftira mahiyetinde yayın ve yorumlara çok sık rastlanmaktadır.

Bunları yapanların ülkücü kimliğine sığınmaları, MHP adına konuşmaları tamamen kandırmaca, bütünüyle FETÖ taktiğidir.

Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır.

MHP’nin şerefli mensupları üzerinde karalamalar yapanlar hakkında her türlü hukuki müracaatla birlikte, bu ajan ve provokatörlerin ifşası da derhal sağlanacaktır.

Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyecek, resmi açıklamalar dışında internet sitelerinde dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak, içimizi karıştırmaya dayalı fitne ve fesat yayan çevrelere fırsat verilmeyecektir.

Bütün teşkilatlarımız kimliğimizi ve hatıralarımızı istismar edip dava arkadaşlarımıza ahlaksızca saldıran kripto damarla, husumete batmış kirli faillerle her düzeyde mücadele edeceklerdir.

4– Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İdareler Seçimlerine katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir.

Ancak tüm teşkilatlarımız yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip Genel Merkezle paylaşacaklardır.

5- Mahalli İdareler Seçimlerinin takip ve temininden;

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın,

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz,

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız birlikte ve eşgüdüm halinde sorumlu olacaklardır.

6 - Partimiz Mahalli İdareler Seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır. Buna rağmen Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir.

7– Milliyetçi Hareket Partisi’nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır.

8- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hazırlık ve propaganda döneminde Genel Merkezin belirlemediği, partimize ait olmayan materyaller kesinlikle kullanılmayacak, kullananlar ise uyarılacaktır.

9- Ağız birliğini sağlamak açısından, Genel Başkan Meclis Grup konuşmaları, basın açıklamaları, genelgeler, yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yayımlanan diğer mesajlar anbean takip edilecek, siyasi yorumların sınırları buna göre tayin edilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019’da büyük bir başarıya imza atacaktır.

Buna inanıyoruz, elbette çok çalışacağız.

Bütün dava arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi yürekten güveniyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle her bir dava arkadaşıma en derin selam ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum.

Yolununuz, bahtınız ve alınınız açık olsun.

Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun.