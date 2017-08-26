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Politika

Bahçeli'den Binali Yıldırım'a: Sözlerimi aklınca düzeltmesi...

Bahçeli, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuyla ilgili "Bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır" demişti

26 Ağustos 2017 21:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumunun savaş nedeni sayılması gerektiği şeklindeki sözlerine "Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz" yanıtı veren Başbakan Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

Geçen perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül'deki referandumuyla ilgili tehdidi gördüklerini ve "Bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır." değerlendirmesinde bulunduklarını anımsatan Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Yıldırım'ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür. Tepki gösterilmesi gereken kişiler ve hain niyetleri Erbil'dedir. Ankara'da kurulan 16 Nisan mutabakatını, 25 Eylül bahanesiyle bozmak kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Kaldı ki Peşmerge'nin 25 Eylül'deki referandumu, Türkiye'nin hayat ve varlık haklarını doğrudan sarsabilecek, egemenliğine meydan okuyup insan ve toprak bütünlüğünü sakatlayacak muhtemel gelişmelerle doludur. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti için savaş sebebi sayılmalıdır. MHP bu kapsamdaki görüş, düşünce ve teklifini aynen muhafaza etmektedir."

"MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur, sözlerini düzeltmeye, açıklamalarını tevile kalkışanlara iyi niyetli bile olsa bakışı müspet olmayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin, her türlü alçak operasyon ve ayak oyununa maruz kalırken bile vakarından, vatan aşkından, beka sevdasından sapma göstermediğini bildirdi.

 

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