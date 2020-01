Bahçeli’den bayram mesajı: Türk vatanını kurban ettirmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “Kararlılıkla ifade etmem gerekir ki bin yıllık kardeşliğimizi kurban vermeyeceğiz. Türk vatanını kurban ettirmeyeceğiz. Türk milletinin bölünüp parçalanmasını dileyen, gözleyen, bunun için yanıp tutuşan zulüm uşaklarına ve vicdanı buz tutmuş çevrelere de asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin mesajı şöyle:

"Beklentim ve niyazım odur ki kurban ibadetiyle birlikte gönüllerdeki katılıklar yumuşasın, kırgınlıklar giderilsin, insanlarımız arasındaki mesafeler bir an önce kapatılsın. Ülkemizin istikrarsız ve güvensiz bir ortama savrulduğunu, gelecek ümitlerinin gün be gün silikleştiğini sorumluluk sahibi her vatan evladı artık görmelidir. Terör örgütlerinin sırayla, hınç ve husumetle saldırdığı şu karanlık günlerde her zamankinden daha fazla milli birlik ruhuna ve dayanışma iradesine ihtiyacımız olduğunu bilmek lazımdır. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün artçı sarsıntıları milli bünyeyi ur gibi sararken, PKK terör örgütünün kanlı ve vahşi eylemleri de Türkiye'nin önünü perdelemektedir."

Türk milletinin, tarihinin en zorlu günlerinden geçtiğini bildiren Bahçeli, mesajında "Hiç kimse yarınından emin ve umutlu değildir. Mutlaka ki bu olumsuz ve güvensiz ülke tablosu tersine çevrilmelidir. Mağduriyetler, suçsuz ve günahsız insanlarımızın hak kayıpları sosyal ve toplumsal hayatı içinden çıkılmaz hale getirmektedir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, Türkiye'nin kalıcı bir bayram havasına bürünmesi konusunda herkesin sorumlu davranması, milletin barış ve huzur iklimine kavuşmasının acilen sağlanması ve sağlam esaslara bağlanması gerektiğini vurguladı.

"Düşman mevzilerinde ittifak halinde bulunan FETÖ, PKK, IŞİD, DHKP-C, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin belinin kırılması, tamamıyla tasfiye edilerek temizlenebilmesi ancak milli ruh ve ahlakın güçlü tepkisiyle mümkündür." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, kaos havarilerine fırsat vermemek, kriz elçilerine şans tanımamak gerektiğini bildirdi.

Dağılarak değil birleşerek, küserek değil kucaklaşarak, asılsız ve hayasız ihbarlarla değil herkesin hakkını koruyup gözeterek var olunacağına vurgu yapan Bahçeli, mesajında şu görüşlerini paylaştı: "Biliyoruz ki Kurban Bayramı Allah'a manen yaklaşmanın, kalben yakınlaşmanın mübarek bir imkanı ve fırsatıdır. Bu fırsatı iyi değerlendirip Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sürülmeye çalışılan kara lekeye hep birlikte karşı koymalı, itiraz etmeli, el ele, gönül gönüle tarihsel hak ve mirasımıza sahip çıkmalıyız. Türkiye'nin sevgi ve hoşgörüde buluşması şarttır. Türkiye'nin hürmet ve hatırlamanın bereketiyle dolup taşması elzemdir. FETÖ'nün hain ve aşağılık tertiplerine, PKK ve diğer terör örgütlerinin alçak ve insanlık dışı emellerine büyük bir millet şuuruyla cevap verilmeli, engel olunmalıdır. Terörle mücadele edilirken, toplum ve devlet hayatına yuvalanmış teröristleri söküp atarken masum insanlarımızın itibar ve saygınlıklarına gölge düşürülmemeli, sapla saman birbirine karıştırılmamalıdır. Kararlıkla ifade etmem gerekir ki bin yıllık kardeşliğimizi kurban vermeyeceğiz. Türk vatanını kurban ettirmeyeceğiz. Türk milletinin bölünüp parçalanmasını dileyen, gözleyen, bunun için yanıp tutuşan zulüm uşaklarına ve vicdanı buz tutmuş çevrelere de asla müsaade etmeyeceğiz.

"Nerede yaşarsa yaşasın, kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, yapılan ibadetlerinin Yüce Allah nezdinde kabul ve makbul olmasını yürekten temenni ediyorum."