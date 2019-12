-BAHÇELİ'DEN ''BARZANİ'' TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erbil ziyaretiyle Mesud Barzani'nin itibarlı dostu olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, ''Barzani'ye meşruiyet kazandırmış ve Irak'ın kuzeyinde bağımsız Kürt devleti kurulmasına zımnen icazet verecek davranışlar içine girmiştir'' iddiasında bulundu. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bunun karşılığında 12 Haziran 2011 seçimleri için Barzani'nin açık desteğini aldığını da öne sürdü. Başbakan Erdoğan'ın Irak gezisine ilişkin yazılı açıklamada bulunan Bahçeli, Erdoğan'ın Irak'a yaptığı son gezide Barzani yönetiminin merkezi Erbil'i ziyaretinin ön plana çıkarılmasının her yönüyle düşündürücü olduğunu ifade etti. Açıklamasında, ''Irak'ın kurucu halklarından birisi olan Türkmenleri dışlayan, Türkmen kardeşlerimizin çatı kuruluşları ve temsilcileriyle görüşmeyen Başbakan, PKK'nın en büyük destekçisi Barzani'nin ayağına giderek, Türkiye'ye her vesileyle dil uzatmaya yeltenen bu peşmerge reisiyle kucaklaşmıştır'' ifadesine yer veren Bahçeli, ''Erbil'de boy gösteren Başbakan'ın her nedense Kerkük ve Musul'a gitmekten kaçındığını'' da ileri sürdü. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Irak ziyareti sırasında PKK terörü ile mücadele, adet yerini bulsun kabilinden gündeme getirilmiş, ancak bu konuda PKK'nın hamisi Barzani'nin boş sözler dışında somut bir yükümlülük üstlenmesi yine mümkün olamamıştır. Erbil ziyareti ile Barzani'nin itibarlı dostu olduğunu bir kez daha gösteren Başbakan, Barzani'ye meşruiyet kazandırmış ve Irak'ın kuzeyinde bağımsız Kürt devleti kurulmasına zımnen icazet verecek davranışlar içine girmiştir. Bunun karşılığında da 12 Haziran 2011 seçimleri için Barzani'nin açık desteğini almıştır. İçerde İmralı canisi ile gizli pazarlıklar yürüten, dışarıda da Barzani'nin seçim desteğini alan Başbakan Erdoğan'ın, AKP'nin yalan, yağma ve yolsuzluk hanedanlığını sürdürebilmek için teröristbaşı ile Barzani'nin açık desteğine ihtiyaç duyduğu bir kere daha anlaşılmıştır.''