Bahçeli'den AKP'ye 'tehdit gibi uyarı'

T24 - Partisinin yarın yapılacak 9. Olağan Büyük Kurultay sürecine yönelik “provokasyon emareleri” olduğunu savunan MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, hem olası rakiplerine hem de hükümet ile emniyet görevlilerine “tehdit” niteliği taşıyan uyarılarda bulundu. "Hükümetin, elindeki kamu gücünü kullanarak kurultay huzurunu bozmayı planladığına dair güçlü emareler aldıklarını" belirten öne süren Bahçeli, "Komplonun veya tartışmanın yaşatılması halinde, bu tarihten itibaren AKP’nin yurt çapındaki hiçbir toplantısının huzur ve emniyet içerisinde yapılmasının güvencesi olmayacaktır" ifadesini kullandı.



Açıklamasında isim vermeksizin cuma günü düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Ahmet Reyiz Yılmaz’ın arkasında AKP desteği olduğu imasında bulunan Bahçeli, “Karanlık ilişkiler içindeki şahısların, kazançlarının kaynağını açıklayamayan kişilerin, yabancı ülkelerle ticaretin de üstünde özel ve kuşkulu bir yakınlaşma ve işbirliği geliştirenlerin MHP’de hangi seviyede olursa olsun asla yerleri olmayacaktır” dedi.



‘Salona gelme’ mesajı



“Başka başkentlerde kurgulanmış, yıkım ve çöküş getirecek senaryolarını uygulamakta ummadıkları bir tepki ve engelle karşılaşan mihrakların” MHP’yi etkisiz hale getirmek için “her yol, tuzak ve yöntemi” denediklerini öne süren Bahçeli, “Hükümetin elindeki kamu gücünü kullanarak kurultayımızın huzurunu bozmayı, partimizin vakarına zarar vermeyi, mensuplarımızı tahrik etmeyi ve bu yolla siyasal kazanç sağlamayı planladığına dair güçlü emareler alınmıştır” diye konuştu.





'AKP'nin hiçbir toplantısının emniyeti kalmayabilir'





Yılmaz’a “salona gelme” mesajı gönderen Bahçeli, aksi durumda kongrede yaşanacak gerilimden hükümeti ve emniyet görevlilerini sorumlu tutacaklarını ilan etti. MHP lideri, AKP’ye de, “Komplonun veya tartışmanın yaşatılması halinde, bu tarihten itibaren AKP’nin yurt çapındaki hiçbir toplantısının huzur ve emniyet içerisinde yapılmasının güvencesi olmayacaktır” uyarısında bulundu.





AKP: Bahçeli özür dilesin





Bahçeli'nin sözleri üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin özür dilemesini isteyen Çelik, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını söyledi.



Çelik açıklamasında, Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, AKP'yi ve devletin emniyet güçlerini hedef aldığını vurguladı.



Hüseyin Çelik, "Bu dil ve üslup, sağlıklı ve kendisiyle barışık bir ruh halinin yansıması değildir" dedi.



Çelik, Bahçeli'nin ve partisinin elinde, iddia ettiği gibi, kongrelerine yönelik bir provokasyon, bir sabote etme çabası veya huzur bozmaya yönelik bir delil varsa bunu devletin ilgili birimleriyle paylaşması gerektiğini vurguladı. "Bunu yapmak yerine kendi iç bünyelerinden kaynaklanan olumsuzlukların sorumluluğunu bize yıkma yolunu seçti" diyen çelik, Bahçeli'nin suç işlediğini öne sürdü.



AKP Genel Başkan Yardımcısı, açıklamasında, "İftira ve şantajlarından dolayı tüm ülkeden ve milletten özür dilemesi kendisinden beklenendir ve yakışan da bu olacaktır" çağrısını yaptı.

