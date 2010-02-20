Bahçeli'den AKP ile koalisyona kritik cevap

T24 - İş dünyasının önde gelen isimleriyle MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gece Rahmi Koç Müzesi’ndeki yemekli toplantılarının yankıları sürüyor.



Aralarında Rahmi Koç, Hamdi Akın, Tuncay Özilhan, Feyyaz Berker’in de bulunduğu işadamlarıyla buluşan Bahçeli partisinin “vurdulu kırdılı imajının yanlış olduğunu” belirtip, “bizi yanlış anlıyorsunuz çok değerli kadrolarımız var” demişti.



Bahçeli ve işadamlarının diğer önemli gündem maddesini ise seçimler oluşturdu. Toplantı sırasında konu dönüp dolaşıp seçimlere gelince, işadamları, Devlet Bahçeli’ye seçimlerin yaklaştığını söyleyerek, alınacak seçim sonuçlarına göre AKP ile bir koalisyon düşünüp düşünmeyeceklerini sordu. Bahçeli’nin ise bu soruyu “Zamanı gelince düşünürüz” diyerek yanıtladığı öğrenildi.



Yemekli toplantıda bu diyaloğun yaşandığını anlatan bir kaynak, “Bahçeli böyle diyerek olası bir koalisyona kapıyı tamamen kapatmamış oldu” diye yorum yaptı.





‘Yanlış adımlar atıldı’



İşadamları MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kürt açılımı konusunda da görüşlerini dinledi. Bahçeli’nin “Açılım konusunda ayrışma yaratmadan adım atılmalıydı. Bizim Kürtlerle hiçbir bir problemimiz yok. Ancak yanlış adımlar atıldı ve ayrışma ortaya çıktı. İnsanlar düşman ediliyor” dediği öğrenildi.





Bölükbaşı’ndan sunum



Bahçeli yemeğe beraberinde Meclis Başkan Vekili Meral Akşener, Başdanışman Doğan Cansızlar, Genel Başkan Yardımcıları Münir Kutluata, Cihan Paçacı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Bölükbaşı ile katıldı. Bölükbaşı Ermenistan, Kıbrıs ve Avrupa Birliği gibi dış politika konularında işadamlarına bir sunum yaptı.





‘Önce ülke sonra parti’



MHP’nin 1999’da kurulan hükümette DSP’den sonra ikinci parti olduğunu hatırlatan Bahçeli’nin, “Fazilet Partisi ve DYP ile koalisyon kurulabilir ve ben Başkaban olabilirdim. ANAP, DSP ve MHP hükümeti kuruldu. Mutabakat hükümeti olarak. DSP’nin başbakanlığında koalisyon kurduk. Halbuki başbakanlık bir siyasetçi için önemlidir. Bu fedekarlık unutulmamalıdır. Bu da önce Türkiye’yi sonra partiyi düşündüğümüzün bir kanıtıdır” şeklinde değerlendirme yaptığı belirtildi.





‘Demokrasi karşıtı değiliz’



MHP lideri Bahçeli’nin 57. hükümet döneminde Kopenhag kriterlerine uyum konusunda birçok adım attıklarını hatırlatarak, işadamlarına “Demokrasi karşıtı değiliz” mesajı verdiği de belirtildi. MHP lideri kendilerinin zaman zaman demokrasi karşıtı olarak gösterilmek istendiğini belirterek, şöyle konuştuğu anlatıldı: “Biz Avrupa Birliği konusunda pek çok şey yaptık. Kopenhag kriterleri ile ilgili birçok düzenlemeye imza attık. Ne gerekiyorsa yaptık. Şimdi Avrupa Birliği, Ermenistan, Kıbrıs gibi konularda her şeyin iyi müzakere edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Kıbrıs gibi Türkiye’nin önemli meselelerinde önce verip sonra müzakere etmeyelim. Önce müzakeremizi yapalım diyoruz.” Bahçeli’nin “demokrasi” noktasındaki hassasiyetinin nedeninin ise Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce MHP’yi “faşist” olmakla suçlaması olduğu belirtiliyor. Erdoğan bu konuda şöyle konuşmuştu: “Sivil faşizm diye bir şey varsa bugün temsilcisi bu zihniyettir. Bunlar faşizmi iyi bilirler. Onunla da uyumludurlar."





