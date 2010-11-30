-BAHÇELİ'DEN AK PARTİ'YE WIKILEAKS DESTEĞİ TBMM (A.A) - 30.11.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Parti olarak, yabancı bir ülkedeki internet sitesine dayanarak ve sağladığı bilgilere bel bağlayarak AK Parti hakkında hüküm vermeyiz ve iç politikaya malzeme olarak kullanmayız'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''dış politika alanında, hükümetin sırnaşık ve teslimiyetçi uygulamalarının talihsiz sonuçlarının teker teker ortaya çıktığını'' savundu. Başbakan Erdoğan'ın füze kalkanının öncelikle kimin için kurulduğunu, hangi ülkenin tehditlerine karşı projelendirildiğini izah etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, ''Eğer kendisi bölgemizde barış, refah ve istikrar istiyorsa, füze kalkanını kurarak ve NATO talimatlarına harfiyen uyarak bunları nasıl gerçekleştirecektir? Anlamadığımız husus; füzeyle, silahla, barutla barışın yan yana nasıl duracağı ve yaşayacağıdır?'' diye sordu. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yürütülen bu dış politika tam bir rezalettir ve milletimizi olası çatışmaların, saldırıların ve faciaların ortasına itmiştir. Kim ne derse desin, bize göre AKP, batılı dostlarıyla birlikte, genelde doğudan, özelde ise İran'dan gelebilecek tehlikelere karşı İsrail'i ve müttefiklerini koruma konusunda fikir birliği içine girmiştir. Başbakan Erdoğan dış politikanın türbülansıyla sarsılınca soluğu birden bire Ortadoğu'da almış ve din kardeşlerimizin kanını akıtan İsrail'e diklenmek için açık hava toplantısı bile yapmıştır. Lizbon'da kediye kedi diyemeyen bu zihniyet, Lübnan'da katile katil diyerek gönülleri almaya çalışmış ve bir de İsrail'den fütursuzca hesap soracağını söyleyebilmiştir. Başbakan Erdoğan'ın, daha Mavi Marmara'nın hesabını soramadığı halde, Lübnan'da kuru sıkı atarak Müslüman kardeşlerimizi aldatması ve bu yönde umutlandırması doğru ve insaflı bir yaklaşım olmamıştır. Kendisine çağrımız şudur: Eğer cesaretin varsa, gücün yetiyorsa, vicdanın da gözlerin kadar kızarıyorsa, İsrail'den hesap sor da görelim. Yok eğer, yalnızca dini duyguları kullanarak, yürekleri kanatarak, öfkeleri artırarak Ortadoğu sokaklarında yeni bir Nasır olmayı aklından geçiyorsan, bil ki yanlış yoldasın ve sonunda pişman olmaktan asla kurtulamayacaksın.'' -WIKILEAKS ''BELGELERİ''- Birkaç günden beri Türkiye'de ve dünyada İsveç merkezli bir internet sitesinden ifşa edilen ve hayrete düşüren değerlendirmelere ve ifadelere şahit olunduğunu dile getiren Bahçeli, parti olarak, yabancı bir ülkedeki internet sitesine dayanarak ve sağladığı bilgilere bel bağlayarak AK Parti hakkında hüküm vermeyeceklerini ve iç politikaya malzemesi olarak kullanmayacaklarını kaydetti. Bahçeli, ''Kaldı ki biz ne Başbakan Erdoğan'ı ne de hükümetini ve çalışma arkadaşlarını yabancıların görüşlerinden hareket ederek tanıyacak değiliz. AKP ne kadar yanlışa düşse de ve ihanete uzanan hatalar yapsa da, bunları biz milletimizden başka kimseyle konuşmayız ve iç politikamıza dışarından müdahalelerin yapılmasına kararlılıkla karşı çıkarız. Biz, AKP'yi biliyoruz, tanıyoruz ve bu konuda bizim hiçbir kaynağa ihtiyacımız yoktur'' diye konuştu. AK Parti'nin ''yetersizlikleri ve başarısızlıklarının yanı sıra küresel alandan aldığı yardımların ve desteklerin de sonuna yaklaşıldığına dair emarelerin gittikçe güçlendiğini'' öne süren Bahçeli, ''Bundan dolayı Başbakan Erdoğan kendisini Ortadoğu coğrafyasına taşımakta, Lübnan'da Telekom'u sattığı ailenin eteğine tutunmakta, ne gariptir ki geçmişte çadır önlerinde bekletenlerden insan hakları ödülü alarak, daralan dış siyasetinde yeni alanlar açmaya çalışmaktadır'' dedi. Bahçeli, internet sitesinden yayımlanan bilgileri dikkatle takip edeceklerini dile getirerek, ''Ancak dışarıdan yapılacak yönlendirme ve karartma niyetlerine de karşı duracağımızı ve iç politikayı tanzim etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğimizi bu vesileyle belirtmek istiyorum'' diye konuştu.