Bahçeli'den 'adaylık' açıklaması

Parti genel merkezinde yapılan İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Bahçeli, 'Yeniden aday olamaz' diyen eski bakanlardan Koray Aydın'a yanıt verdi: "Herhangi bir sorun varsa başka zeminlerde, başka odaklarla işbirliği içinde olmaya gerek yok. Ülkücü hareketin sağduyusuna, milliyetçi ülkücü idarenin şaşmaz iradesine saygılı olmak lazımdır. Bu iradenin tecelli ettiği yer de büyük kurultayımızdır. Herkes oraya davetlidir ve orada her şey görüşülür" dedi.







Bahçeli, yerel seçimlerde vatandaşların, yerel yöneticileri belirlemenin yanı sıra "AKP'ye toplumsal ihtar anlamı da taşıyan demokratik fırsat için" sandık başına gittiklerini savundu.



AKP'nin "seçim sonunda yaşayacağı kayıpları fark ederek hükümette olmanın bütün imkanlarını kendi başarısı için seferber ettiğini" iddia eden Bahçeli, "AK Parti'nin elindeki imkanları terk etmemek için her türlü yasal ve yasal olmayan girişimleri meşru gördüğü" bir ortamda seçime gidildiğini savundu.



Bahçeli, "Sandığa giden aziz milletimizin büyük ekseriyeti, üzerinde oynanan oyunları fark etmiş, iktidar zihniyetinin tehdit, şantaj, iftira, baskı, dayatma, rüşvet ve yönlendirmelerine rağmen, artık gerçekleri görmeye ve uyanmaya başladığını seçim sonuçlarıyla göstermiştir. Yaklaşık 21 ay önce ve çok büyük bir oy desteğiyle ikinci defa milletimizden yetki alan AKP, rekor sayılacak bir süre içinde çok büyük bir kayba uğramıştır. Başta MHP olmak üzere muhalefetin tamamı az ya da çok bir yükseliş yaşamıştır" diye konuştu.



'Siyasi gelişmeler çok önemli'



Yerel seçim sonuçlarının bundan sonraki siyasi gelişmeler için çok önemli olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:



"MHP, seçimden alnının akıyla çıkmış, yaklaşık 6,5 milyon vatandaşımızın verdiği destekle il genel meclisi üyeliklerindeki oy oranımız yüzde 16,1'e yükselmiştir. Bu teveccüh ile bir büyükşehir belediyesi, 10 il merkezi, 130 ilçe, 343 belde olmak üzere toplam 483 belediye MHP'nin değerli adaylarının yönetimine emanet edilmiştir. Bu seçimlere girerken partimizin yönetiminde 3 il, 67 ilçe ve 173 belde olmak üzere toplam 243 belediye başkanımız vardı. Seçim kampanyası esnasında yaşanan bütün olumsuz şartlara, yönlendirme ve dayatmalara, MHP'yi doğrudan hedef alan karalamalara rağmen adaylarımız ve teşkilatımız engelleri aşmış ve partimizin belediye başkanlığı sayısı yüzde 100 artmıştır."



Ulaştıkları seviyenin seçim zaferi olarak yorumlanacak bir sonuç olmadığını vurgulayan Bahçeli, yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi. Bahçeli, "Ancak partimizin yükselişinin ve milletimizin uyanışınını emareleri ortaya çıkmaya başlamıştır" dedi.



MHP'nin toplumsal bir siyaset merkezi haline geldiğini ifade eden Bahçeli, "Yaşanan gerçekler, önümüzdeki günlerde ülkemizin yıllardır biriken sorunlarının daha da ağırlaşacağını, Türkiye'nin geleceğini hayati seviyede ilgilendiren çok önemli gelişmelerin olacağını, Türk milletinin kardeşliğinin yara alacağı çok kritik bir sürecin başlayacağını göstermektedir" diyekonuştu.



29 Mart'ta seçilen yerel yöneticilere çok büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarının toplumsal kucaklaşma ile hizmet yarışına başlamasını, ellerindeki bütün kaynakları millet için kullanmalarını ve hizmetlerinde "helal kazanç, tevazu, müşfik tavır, tarafsızlık, hukuk, adalet ve faziletten" asla ayrılmamalarını istedi.



Belediye hizmetlerinin siyasi partilerin yönetim kabiliyeti, hizmet arzusu ve yetişmiş kadrosunu gösteren en önemli vasıta olduğunu dile getiren Bahçeli, vatandaşların siyaseti belediyeler üzerinden değerlendirdiğini vurguladı.



Bahçeli, şunları kaydetti:



"Bu açıdan, her arkadaşımızın yüklendiği sorumluluğu sonuna kadar başarıyla taşıyacağına ve kendisine bağlanan umutları hiç aklından çıkarmadan kutlu hizmet yolunda, önündeki süreyi en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bu noktada, Hükümet'ten de beklentimiz ve ümidimiz kavga, dayatma ve inat ile artık Türkiye'nin yönetilemeyeceğini anlamış olması, Milliyetçi Hareketin milli hassasiyetlerde ve hizmet yarışında sağduyu, kucaklaşma ve destek çağrılarına olumlu cevap vermesidir."



'Aday olamaz' diyen Koray Aydın'a yanıt



Bahçeli, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Koray Aydın, sizin bu yıl yapılacak kurultayda aday olamayacağınızı söyledi. Yorumunuz nedir?"sorusunu üzerine, şunları söyledi:



"MHP yönetiminde, milletvekilliğinde ve bakanlık sorumluluğunda bulunan bir kardeşimizin bazı partilerin iç çekişmelerine özenerek MHP'nin yükselen başarısını gölgelemeye veya hukuki tartışma zeminine çekmeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Biz bir aileyiz ve ne sorunumuz varsa kendi aramızda çözeriz. 9. Büyük Kurultay sürecine girdik. İl ve ilçe kongrelerimiz ve ardından kurultayımız yapılacak. Herhangi bir sorun varsa başka zeminlerde, başka odaklarla işbirliği içinde olmaya gerek yok. Ülkücü hareketin sağduyusuna, milliyetçi ülkücü idarenin şaşmaz iradesine saygılı olmak lazımdır. Bu iradenin tecelli ettiği yer de büyük kurultayımızdır. Herkes oraya davetlidir ve orada her şey görüşülür."



"Ermenistan sınır kapısının açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bahçeli, Türkiye-Ermenistan milli maçı için Cumhurbaşkanı Abudallah Gül'ün Ermenistan'a yaptığı ziyaretle başlayan süreçte görüşlerini çok net olarak ifade ettiklerini söyledi.



Bahçeli şunları kaydetti:



"Diplomasiyi geliştirmeyi ve normalleşme sürecini ileri sürerek, Ermenistan ile ilişkileri artırmak yolunda ortaya konan tercihleri önce milletimize danışmak, sonra soydaşımız olan Azerbaycan'a danışmak ve çözümü müşterek yolda aramakta yarar vardır. 'Bir millet iki devlet' kavramı yerde kalmamalıdır. Karabağ'ı batmaz bir bataklığa sürükleyecek herhangi bir tasarrufu MHP'nin kabulü mümkün değil. Bu sebepten dolayı sözde soykırım iddiası ortadan kalkacak, Karabağ çözüme kavuşacak. Sonra iki devlet arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi masaya getirilerek görüşülebilir ama bunların hiçbirisi olmadan teslimiyetçi ve tavizci bir anlayışla ne sınır açarız ne de Karabağ'dan vazgeçeriz."



'Adana'da çirkinlikler yaşandı'



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, bir gazetecinin Adana seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurulduğunu hatırlatması üzerine, Adana'nın bir milyonun üzerinde seçmeni olduğunu belirterek, "Seçim sonuçları birinci ve ikinci arasında 2 bin gibi bir rakamla sonuçlanınca, hatta üçüncü ile aradaki fark 30 bin olunca, 2. ve 3. sırada gelenlerin seçim sonuçlarından sonra iştahları kabardı. Çeşitli senaryolar hazırlandı, akla hayale gelmeyecek, iftiralar, itirazlar, çirkinlikler Adana'da yaşandı" diye konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal'ın Yüksek Seçim Kurulu nezdinde bu itirazların hepsini cevaplayacağını belirten Durak, "Bizim kanaatimize göre seçim bitmiştir" dedi.



Bazı basın organlarının, konuyla ilgili kasıtlı ve suç unsuru taşıyan yayınlar yaptığını öne süren Durak, bu yayınları şiddetle kınadığını söyledi.



Faruk Bal da Adana'da kamu görevlileri, devletin parası ve yetkililerinin harekete geçirildiğini savunarak, "Ancak buna rağmen seçmen iradesi AKP'nin istediği şekilde şekillenmemiş, sandıktan çıkan sonuçlar itibarıyla MHP adayı Sayın Aytaç Durak seçimi kazanmıştır" dedi.



Bal, itirazlar üzerine sandıkların yeniden sayıldığını, çizelge ve tutanakların değerlendirildiğini bildirerek, artık diğer partilerin seçim sonuçlarını hazmetmeleri gerektiğini kaydetti.