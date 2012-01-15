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Politika

Bahçeli'den "19 Mayıs kutlaması" yorumu ANKARA (A.A)

15 Ocak 2012 17:30

-Bahçeli'den "19 Mayıs kutlaması" yorumu ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''19 Mayıs kutlamaları üzerinden yürütülen ve daha hangi gelişmelere yol açacağı belirsiz olan art niyetli girişim ve niyetlerin, milletin varlık değerlerine tam anlamıyla kast eden bir duruma geldiğinin anlaşıldığını'' öne sürdü.  Bahçeli, son siyasi gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.  Türkiye sistemli bir karşı duruşun, Cumhuriyet'in kanına girmeyi gündemine alan ayırıcı dinamiklerin baskı ve tuzakları ile yüz yüze kalındığını iddia eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''19 Mayıs kutlamaları üzerinden yürütülen ve daha hangi gelişmelere yol açacağı belirsiz olan art niyetli girişim ve niyetlerin, milletimizin varlık değerlerine tam anlamıyla kast eden bir duruma geldiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet'in ilanına giden sürecin miladı olan 19 Mayıs tarihini hezeyan dolu bahanelerle çarpıtmak, çaptan ve gözden düşürmeye cüret etmek AKP'nin gizli gündemleri paralelinde hareket ettiğini bir kez daha teyit etmiştir. AKP hükümeti aldığı millet desteğini yanlış yorumlamış, Türk milletini geçmişinden ve milli kabullerinden koparmak amacıyla tezgah üstüne tezgah kurmuştur. Hükümetin tedavülde tutup, yönlendirdiği yıkıcı ve bölücü emeller; aziz milletimizi boyalı demokrasi algısı ve yapay özgürlük iddialarıyla kuşatmış ve zaafa düşürmüştür.''

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