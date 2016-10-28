Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, mesajında “Hiçbir düşman çevre milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşlik mirasımızın kuruyup dağılmasına şahit olamayacaktır. Bu konuda Cumhuriyet’in anlam ve mesajları kuşkusuz güvencemiz ve ana dayanağımızdır. Nitekim milli mücadele yıllarında gösterilmiş yüksek mukavemetin aynısına tekrar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Terörizmin yoğun saldırı dalgasını durdurmak, kurulan bayağı ve alçak tuzakları bozmak için yan yana ve sabırla saldırıları göğüslemek durumundayız” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin mesajı şöyle:

“Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşmış, milletimizin üstün fazilet ve fedakârlıklarıyla temellenmiş ve güçlenmiştir.

Türk milleti destansı İstiklal Savaşı’yla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri baştan ayağa sallamış ve sarsmıştır. Türk’süz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara en kesin ve kalıcı cevap Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla verilmiştir. 29 Eklim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır. Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş, inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır



“Hiçbir odak Türkiye Cumhuriyeti'nin şmhasını göremeyecektir"

Milletimiz, varlığını koruma ve kollama hususunda yüksek bir sorumluluk üstlenmiş ve bu sorumluluğun gereğini de muhteşem şekilde yerine getirmiştir. Mandacılar elbette aradıkları imkân ve fırsatları dün bulamamışlardır. Fakat teslimiyet ve acziyet içinde çırpınanlar, işbirlikçilik ve ihaneti tek seçenek gören zalim uşakları dün olduğu gibi bugün de devrede, işbaşındadır. Terör örgütleri Türk milletinden intikam almak için kuyruktadır.

Milli birlik ve huzurumuzu havaya uçurma amacında olanlar düne nazaran faal ve yoğun gayret içindedir. Ancak Türk milleti muzaffer vasfından bir şey kaybetmediğinden bu şer cephesini tekrar bozgunla tanıştıracak, tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunacaktır. Hiçbir odak Türkiye Cumhuriyeti’nin imhasını göremeyecektir.

Hiçbir düşman çevre milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşlik mirasımızın kuruyup dağılmasına şahit olamayacaktır. Bu konuda Cumhuriyet’in anlam ve mesajları kuşkusuz güvencemiz ve ana dayanağımızdır. Nitekim milli mücadele yıllarında gösterilmiş yüksek mukavemetin aynısına tekrar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Terörizmin yoğun saldırı dalgasını durdurmak, kurulan bayağı ve alçak tuzakları bozmak için yan yana ve sabırla saldırıları göğüslemek durumundayız. ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye’nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her vatan evladının görevi olmalıdır.”



“Cumhuriyetin ilanına giden zorlu ve çileli kurtuluş süreci herkes için rehber olmalı"



Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek ahlaki değer ve niteliklerle yoluna devam edeceğini ve ebediyetin ufuk çizgisine uzanacağını belirterek, “Bu itibarla Cumhuriyet’in ilanına giden zorlu ve çileli kurtuluş süreci herkes için rehber olmalı, gerekirse aranılan cesaret ve atılganlık Türk tarihinin raflarından indirilmelidir. Türk milleti 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan ederek hükmünü vermiş, sözünü söylemiş, tartışma ve anlaşmazlıkların perdesini açılmamak üzere kapatmıştır. Ve Cumhuriyet’ten dönüş yoktur. Emanete sahip çıkacak, hükümranlık haklarına ve tarihsel hukukuna gölge düşürmeyecek olan da büyük Türk milletidir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik yapan ve ilk Cumhurbaşkanımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini hürmet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.