-BAHÇELİ: AKP'Yİ DİNLENDİRME ZAMANI HATAY (A.A) - 04.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''2011 yılı yol ayrımına gelmiş ülke için tek acil çıkış, birleşme ve kardeşçe yaşama yılı olacak ve inşallah seçim sonuçlarında bu amaç gerçekleşmiş olur'' dedi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaretinde, siyasi partilerin bazılarının iktidar, bazılarının da muhalefet olduğunu vurgulayan Bahçeli, bunun demokrasinin bir gereği olduğunu kaydetti. AK Parti iktidarının 8 yıllık süreyi geride bıraktığını ve başarısız olduğunu savunan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Bugünkü iktidarın 8 yıllık dönemde bilerek ya da bilmeyerek bazı hizmetler sunuyorum diye yola çıkmasına rağmen uygulamaları hep ayrıştırıcı olmuştur. Lüzumsuz yere tartışmaya, kutuplaşmaya ve cepheleşmeye sebebiyet vermiş, bu cepheleşme ve kutuplaşma ile gerilim stratejisinde ülkeyi yönetmiştir. Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir kurnazlıkla kendi başarısızlığının üstünü örtüp her zaman mağdur olmuş bir kişiymiş gibi topluma, yandaş televizyon, taraftar, basın mensubu ile program yapımcılarıyla ağız birliğiyle büyük bir rol oynamaya gayret göstermiştir. Geçen yıllar göstermiştir ki Türkiye önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Hepimiz farklı partilerden olsak da böyle yol ayrımlarından kazasız belasız çıkış yolu bulmak durumundayız. Burada en büyük görev AKP'ye oy veren muhterem kardeşlerimizindir. Onlar 'Siz ne yapıyorsunuz. 8 yıldan beri destekliyoruz ama ülkemiz sancılı, halk perişan' diye sorgulama yapmalılar. Artık AKP'yi dinlendirme zamanıdır. Türkiye'yi daha büyük sıkıntılardan kurtarmanın gayretindeyiz.'' Bahçeli, Türkiye'yi Kürt-Türk, Sünni-Alevi diye 36 etnik gruba ayırmanın kimseye faydasının olmadığını ifade ederek, ülkede terörle mücadelenin yetersiz kaldığını, PKK'yı, siyasallaştırma süreci içine alarak açılımla milletin oyalanmaya çalışıldığını, ülkenin karanlığa doğru sürüklendiğini ileri sürdü. Ülkede işsizliğin yaygınlaştığını ve her evdeki 4 kişiden 1'inin işsiz olduğunu ifade eden Bahçeli, esnafın siftah yapamadan dükkan kapattığını ve bu sorunların toplumu gerginliğe sürüklediğini belirtti. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Türkiye'de asayişsizlik başını almış gidiyor. Büyük şehirlerde yaşam zorlaştı. Emniyet güçleri çok gayret gösteriyor ancak suç arttıkça onlar da zorlanıyor. Kayseri'de kaybolan üç çocuk hala bulunamadı. İstanbul'da birbirini katleden insanların sayısı her geçen gün artıyor ve bunlar dizi filmmiş gibi ekranlarda parça parça gösteriliyor. Türkiye dizi filmlerden haberlere kadar kötü yayınla karşı karşıya. Türkiye'nin derlenmesi, toparlanması lazım. 2011 yılı derlenme ve toparlanma yılı olarak ülkenin temel sorunlarının çözüm bulduğu bir yıl olur. MHP bilgi ve tecrübesi ile 2011 yılı seçimlerinde tek başına iktidara aday. Sadece 24. döneme değil 25. ve 26. döneme de talibiz.''