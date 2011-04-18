Bahçeli:Açıkladığımda daha AKP yoktu

T24 - Bahçeli, 1995 yılından itibaren 6 ayrı tarihte MHP’nin 2023 vizyonuna ilişkin belgeli açıklamalarını CD haline getirtti. “O zaman ortada AKP bile yoktu” dedi.



Bahçeli, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2011 yıllarında ‘MHP’nin 2023 vizyonu’ vurgusu yaptığını belgeleriyle açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



MHP lideri Devlet Bahçeli ile “2023 Lider Ülke Türkiye” vizyonu konusunda Başbakan Erdoğan arasında kavga yaşanıyor. Erdoğan’ın Ak Parti Seçim Beyannamesi’ni “Türkiye hazır, hedef 2023” vizyonuyla açıklayarak, patentinin kendilerinde olduğunu söylemesine sert tepki gösteren Bahçeli, 1995’ten itibaren 6 ayrı tarihte MHP’nin 2023 vizyonuna ilişkin belgeli açıklamalarını CD haline getirtti. Bahçeli, “1995’te 2023 vizyonunu açıkladığımızda ortada AKP bile yoktu” dedi.



CD’de, “siyasi sermayesi tükenen Erdoğan’ın Bahçeli’nin ortaya koyduğu 16 yıllık projeye mal bulmuş mağribi gibi saldırdı” ifadesine yer verildi.



“Erdoğan yalan söylüyor” diye başlayan CD’de 2023 Lider Ülke Türkiye projesinin Bahçeli’ye ait olduğu şu belgelerle anlatıldı:



11 Ocak 1995: Bahçeli bu tarihte Milliyetçi Çizgi Gazetesi’nde akademisyen sıfatıyla ‘21. Yüzyılda Türkiye, Türkiyenin 100. Yılı İçin Milli Hedefler ve Öncelikler” başlıklı makale yayınladı.



18 Mayıs 1997: MHP’nin 18 Mayıs 1997 tarihindeki kongresinde Bahçeli genel başkan adayı olarak 2023 vizyonunu hedef olarak gösterdi.



3 Mayıs 1998: Milliyetçilik Günü olan 3 Mayıs’ta (1998) düzenlenen toplantıda Bahçeli, MHP Genel Başkanı olarak 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonunun kamuoyu ile ayrıntılarıyla paylaştı.



18 Mayıs 1999: Bahçeli, MHP Genel Başkanı olarak 1999’daki milletvekili seçiminde 2023 vizyonunun parti politikası olduğunu vurgulayarak MHP seçim beyannemesine aldı.



Yıl 2000: Bahçeli, koalisyon ortağı olduğu 57. Hükümette Başbakan Yardımcısı sıfatıyla 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonunu ‘8. Beş Yıllık Kalkınma Programına’ aldırarak, ‘bu vizyon devlet politikasıdır’ notu düştü.



28 Ocak 2011: Bahçeli, MHP’nin 12 Haziran’a yönelik seçim beyennamesini açıkladığında 2023 vizyonuna sahip çıkan Erdoğan’ı yalan söylemekle suçlarken ‘siyasi kapkaççı’ olarak nitelendirdi.







