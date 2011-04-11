-BAHÇELİ: ZOR KARARLAR ALINDI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yoğun başvurular ve kısıtlı imkanlar nedeniyle milletvekili aday listelerinin belirlenmesinde kaçınılmaz olarak bazı tercih ve seçimler yapıldığını, zor kararlar alındığını belirtti. Bahçeli, seçim süreci hakkında yaptığı yazılı açıklamada, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP'yi temsil edecek adayların listesinin Yüksek Seçim Kurulu'na verildiğini anımsattı. MHP'nin tek başına iktidar yürüyüşünde son aşamaya girdiğini, her alanda bilgili ve tecrübeli seçkin kadrolarıyla Türk milletinin huzuruna çıktığını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Yoğun başvurular ve kısıtlı imkanlar nedeniyle, milletvekili aday listelerinin belirlenmesinde bazı tercih ve seçimler yapılması ve zor kararlar alınması kaçınılmaz olmuştur. Milletvekili adaylarımız, teşkilatımız ve üyelerimiz arasında yapılan geniş çaplı eğilim ve kanaat yoklaması niteliğindeki çalışmalar ışığında merkez yoklaması usulüyle belirlenmiştir. Aday listelerinde yer alamayan veya arzu ettikleri yerlerde bulunmayan tüm arkadaşlarımızın, bu durumu takdir edeceklerine ve anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum. Türkiye'nin içinden geçtiği bugünkü karanlık dönemde, yürekleri Türkiye sevgisi ve hizmet aşkıyla çarpan bütün değerli arkadaşlarımın Milliyetçi Hareket'in Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelesinde bütün güçleriyle yer alacaklarına ve bu amaçla her katkıyı ve fedakarlığı yapacaklarına eminim. Devlet ve millet olarak geleceğimizi tehdit eden çok ağır beka sorunlarıyla karşı karşıya bırakılan Türkiye, tarihi bir yol ayrımındadır. 12 Haziran 2011 seçimleri millet ve devlet olarak geleceğimizi belirleyecek bir kader seçimi olacaktır.'' Türkiye'nin sahipsiz ve çaresiz olmadığını, çarenin Milliyetçi Hareket olduğunu belirten Bahçeli, partilerinin yoksulluğu ve işsizliği Türk milleti için kader olmaktan çıkarmak, cepheleşmeyi geride bırakarak ortak değerler etrafında yeni bir kucaklaşma dönemi başlatmak, AK Parti iktidarı dönemindeki yoksulluk, vurgun ve talanın hesabını sormak, terör ve etnik bölücülüğün kökünü kazımak, Türkiye merkezli bir siyaset anlayışıyla ekonomik, siyasi, ahlaki ve toplumsal sorunları aşarak Türkiye'yi ayağa kaldırmak için tek başına iktidara talip olduğunu kaydetti. Seçime MHP saflarında katılacak olan herkese başarılar dileyen Bahçeli, açıklamasını ''Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin, yardım ve himayesini bizlerden esirgemesin'' diye tamamladı.