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Politika

BAHÇELİ: ZIRVA AL

03 Mart 2011 02:00

-BAHÇELİ: ''ZIRVA AL-VER DİYE DEVAM EDİYOR'' ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Demokratik açılım zırvası adı altında ortaya konan süreç, karşılıklı al-ver ile devam ediyor. Türkiye'de bir rol paylaşımı olduğu anlaşılmaktadır'' dedi. Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 4. dönem sertifika törenine katılan Bahçeli, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bahçeli, bir gazetecinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi ile ilgili tartışmaları hatırlatması ve ''pazarlıklar mı yürütülüyor?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Terör örgütü ile bazı müzakerelerin başladığı ve bazı konularda da mutabık kalındığı ifade ediliyor. Bunları aşama aşama görüyoruz. (Ateşkes ve eylemsizlik gibi uydurma kavramlarla) pazarlık manevraları yapılıyor. Nitekim 1 Martta (eylemsizlik kararı gözden geçirilecek) denilmiştir. Arkasından eylemsizlik kararının kaldırıldığına dair ifade kullanılmıştır. Aradan bir gün geçmeden İmralı canisinin özel ev hapsine alınmasını isteyen talep ortaya çıkmıştır. Demek ki 1 Ağustos 2009 tarihinden bu yana demokratik açılım zırvası adı altında ortaya konan süreç karşılıklı al-ver ile devam ediyor. Seçimlere kadar da böyle devam edeceği görülmektedir. Türkiye'de bir rol paylaşımı olduğu anlaşılmaktadır.'' Bahçeli, Ergenekon soruşturmasına yönelik arama ve gözaltılara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise ''Süreç devam ediyor. Gelişmeleri sabırla takip ediyoruz'' yanıtını verdi. Baroların, ev ve ofis aramalarına ilişkin yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine de Bahçeli, ''Baro, yargının bir değişik uzvudur. Onlar bazı yorumlar getirebilirler. Ama siyasilere düşen görev, yargıyı sonuna kadar sabırla takip etmek olmalıdır. Yargının sonuçlarına da saygı gösterilmelidir'' diye konuştu.

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