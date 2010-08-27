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Politika

BAHÇELİ: ZARARLAR KARŞILANMALI ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 17:15

-BAHÇELİ: ZARARLAR KARŞILANMALI ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili, ''Devletimizin bütün imkanlarının seferber edilerek sel felaketine uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi ve bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir'' dedi.  Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Rize ilinin Gündoğdu beldesinde dün gece oluşan sel felaketinin ardından yaşanan heyelanda 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kayıp olduğunu ve bölgede 3'ü ağır olmak üzere 6 vatandaşın yaralandığını ifade etti.  Bölgede yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmek, sel felaketine ilişkin incelemelerde bulunmak, vatandaşların ihtiyaç ve problemlerini yerinde tespit etmek ve gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını takip etmek amacıyla, Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu başkanlığında, Trabzon ve Rize il başkanlarından ve il yöneticilerinden oluşan bir heyetin bölgede görevlendirildiğini bildiren Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: ''Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kayıp vatandaşlarımızın da bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan sel felaketleri alt yapı yetersizliklerinin önceden giderilmesinin ve gerekli tedbirlerin alınmasının zaruri ve çok önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimizin bütün imkanlarının seferber edilerek sel felaketine uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi ve bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu sebeple yetkililerin gereken önem ve hassasiyeti göstermesi için konunun takipçisi olacağız.''

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