-BAHÇELİ: ZAFİYET YARATILMAMALI İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini belirterek, ''Bazı temel kavramlarla terörle mücadelede zafiyet yaratılmamalıdır. Bu temel kavramlar, ileri demokrasi, özgürlük vesaire gibi kavramlardır. Hem kendilerini hem halkı aldatan ama teröristlerin amaca gitme kararlılığını ortadan kaldırmayan davranışlardır'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Kartal ve Maltepe'de halka hitap eden Bahçeli, MHP'nin, hükümetin 9 yıllık iktidarı döneminde 100 sorun tespit ettiğini ve 100 çözüm ürettiğini dile getirerek, ''MHP, artık inançlı kadrosuyla 'vaktim geliyor' diyor'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin bir kargaşa ortamına sokulmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ''Bin yılık kardeşliğimizi çatışma haline getirmememiz lazım. Birlikte ve bir arada yaşamanın, huzur içerisinde iş ve aş bulmanın ve dolayısıyla toplumumuzu korumanın, ülkemizi korumanın bir yolunu bulmamız lazım'' diye konuştu. Bunun haricindeki bir yolun, yol olmadığını vurgulayan Bahçeli, bu sebeple bir iktidar değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. -''BU GİDİŞAT İYİ DEĞİL''- Hükümetin 9 yıllık iktidar dönemini incelediklerinde ve bazı kamuoyu araştırmalarında dikkati çeken konulara baktıklarında bir çelişkiyi gördüklerini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Yandaş basın ve yandaş medya yanına yandaş kamuoyu araştırma şirketleri de kurmuşlar. Bu şirketler kimdir, hangi yasaya dayalı olarak faaliyet gösterir, sorumluluklarının çerçevesi nedir, yanlışın hesabını nasıl verirler? Bu şirket her ne hikmetse hep Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lehine yorumlar yapıyor. Sorulardan bir tanesi şu: Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verebilirsiniz? Bu araştırmayı yapanlar, böyle bir soru çıkartıyorlar. Bugün 1300 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üçüncü dönem iktidarına çanak tutan bir sonuç: yüzde 40'ın üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bu karar televizyonlarda, basında sık sık tekrarlanıyorsa siz, aziz vatandaşlarımızı aldatmanın, kandırmanın, oyalamanın, seçim çalışmalarına girmenin, konvoylar düzenlemenin, şehri bayraklarla döşemenin ne gereği var? Bu sahte oyunu niye oynayalım?'' Bahçeli, dün birtakım imkansızlıklar içerisinde olanların, AK Parti'ye bir umut, bir çıkış, bir kurtuluş yolu olarak oy verdiğini ama aradan geçen 9 yıla rağmen imkansızlık içinde olanların durumunda değişiklik olmadığını savunarak, ''Ama o insanın iradesiyle seçilmiş partinin üst yöneticisi, partinin birtakım seçilmiş organlarında bulunan veya milletvekili veya bakan veya hanedan veya yandaş veya yalaka, servetinin üzerine servet katmış; durum bu. Bu gidişat iyi değil, bunlara 'dur' demek lazım. Bunun zamanını da kaçırmamak lazım'' dedi. Bazı köşe yazarlarının, bazı televizyon programcılarının, yandaş televizyonda, basında beslenen insanların kanallarda hükümeti anlattıklarını belirten Bahçeli, ''Hangi kanalı açarsan aç, aynı adamlar. Bir iki kişiyi araya koyuyorlar, güya denge sağlanıyor zannediyorlar ama denge böyle kambur bir denge. Hep aynı adamlar, oturuyorlar iktidarı bir ballandırıyorlar, yaptıklarını anlatıyorlar, bunun tersi olursa da 'Türkiye felakete gidiyor' diyorlar. Hayır, Türkiye felakete gitmez. O zaman, Türkiye'de AKP'den kurtuluş yolu başlar'' şeklinde konuştu. Bir gazetecinin, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, ''Biz Kürtler olarak demokrasiyi devletten alamıyorsak, kendimiz tahsis ederiz. Türkiye'yi iyi günler beklemiyor. Seçime girmeyebiliriz'' şeklinde söylemleri olduğunu ifade etmesi üzerine de Bahçeli, ''Seçime girip girmemeleri onların kararı ama bahsettiğiniz gibi bir değerlendirme varsa saçmalamıştır. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Kötüye gitmesi noktasında cevabı Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermesi lazım. O da iyiye gittiği iddiasını taşıyordu. Şimdi hangisi geçerli, ikisinin takdirine bırakmak lazım'' dedi.